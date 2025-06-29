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В Черкасской области получил повреждения объект инфраструктуры
В Черкасской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 29.06.2025
В Черкасской области получил повреждения объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в городе Смела Черкасской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T10:25:00+03:00
2025-06-29T10:25:00+03:00
2025-06-29T10:26:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в городе Смела Черкасской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Смеле Черкасской области (поврежден - ред.) объект инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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смела, черкасская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Смела, Черкасская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Черкасской области получил повреждения объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Смеле Черкасской области на Украине