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МВД назвало основные способы обмана россиян кибермошенниками - РИА Новости, 29.06.2025
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15:31 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/mvd-2026146064.html
МВД назвало основные способы обмана россиян кибермошенниками
МВД назвало основные способы обмана россиян кибермошенниками - РИА Новости, 29.06.2025
МВД назвало основные способы обмана россиян кибермошенниками
Копии известных интернет-магазинов, фальшивые страницы СПБ, а также поддельные сайты аренды недвижимости - основные способы обмана россиян, которые используют... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T15:31:00+03:00
2025-06-29T15:31:00+03:00
общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Копии известных интернет-магазинов, фальшивые страницы СПБ, а также поддельные сайты аренды недвижимости - основные способы обмана россиян, которые используют кибермошенники, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. "Мошенники создают фальшивые сайты, практически неотличимые от настоящих, чтобы похитить платежные реквизиты пользователей. Жертвы вводят данные карт на поддельных страницах оплаты, которые напрямую попадают к злоумышленникам. Для обмана создаются поддельные формы, имитирующие интерфейс СБП. Мошенники могут направлять QR-коды или ссылки на региональные платежные системы (чтобы казаться легитимными и усложнить отслеживание)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Также отмечается, что чаще всего мошенники размещают объявления об аренде на настоящих площадках, но сразу переводят общение в мессенджеры, а бронировать отправляют на поддельные ресурсы. Как дополнило ведомство, мошенники создают "сайты-однодневки", предлагающие товары, билеты или услуги по выгодным ценам. После оплаты заказа товар не приходит либо может потребоваться дополнительная "предоплата", после чего связь с продавцом пропадает.
https://ria.ru/20250627/moshennik-2025724870.html
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Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
МВД назвало основные способы обмана россиян кибермошенниками

МВД: мошенники используют поддельные сайты СПБ для обмана россиян

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Копии известных интернет-магазинов, фальшивые страницы СПБ, а также поддельные сайты аренды недвижимости - основные способы обмана россиян, которые используют кибермошенники, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
"Мошенники создают фальшивые сайты, практически неотличимые от настоящих, чтобы похитить платежные реквизиты пользователей. Жертвы вводят данные карт на поддельных страницах оплаты, которые напрямую попадают к злоумышленникам. Для обмана создаются поддельные формы, имитирующие интерфейс СБП. Мошенники могут направлять QR-коды или ссылки на региональные платежные системы (чтобы казаться легитимными и усложнить отслеживание)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Также отмечается, что чаще всего мошенники размещают объявления об аренде на настоящих площадках, но сразу переводят общение в мессенджеры, а бронировать отправляют на поддельные ресурсы. Как дополнило ведомство, мошенники создают "сайты-однодневки", предлагающие товары, билеты или услуги по выгодным ценам. После оплаты заказа товар не приходит либо может потребоваться дополнительная "предоплата", после чего связь с продавцом пропадает.
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ОбществоТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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