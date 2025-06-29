https://ria.ru/20250629/moskva-2026164977.html

Студенты из 73 регионов посетили "Бал Победы"

Студенты из 73 регионов посетили "Бал Победы" - РИА Новости, 29.06.2025

Студенты из 73 регионов посетили "Бал Победы"

Студенты учреждений среднего профессионального образования из 73 регионов России, кадеты военных училищ министерства обороны Российской Федерации, а также... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T19:18:00+03:00

2025-06-29T19:18:00+03:00

2025-06-29T19:19:00+03:00

общество

россия

анна цивилева

центральный академический театр российской армии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026164296_0:0:2926:1645_1920x0_80_0_0_58563c6b620c09830bfd443632c60301.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Студенты учреждений среднего профессионального образования из 73 регионов России, кадеты военных училищ министерства обороны Российской Федерации, а также ветераны боевых действий и участники СВО приняли участие во Всероссийском культурно-патриотическом проекте "Бал Победы" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Торжественное мероприятие прошло в Центральном академическом театре Российской Армии и приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Бал Победы — это в целом культурно-патриотический проект. Мы предложили регионам принять участие в этом проекте и на первом этапе провести у себя в регионах весенние Балы Победы… И 21 регион отозвался и провел у себя такие Балы Победы. Но сейчас (в "Бале Победы"-ред.) принимает участие значительно большее количество ребят из 73 регионов", - отметила руководитель проекта, советник министра просвещения РФ, президент Союза директоров организаций среднего профессионального образования России Наталия Золотарева. Золотарева подчеркнула, что мероприятие имеет очень высокий воспитательный потенциал. "Приехали ребята из всех федеральных округов, и это лишний раз подчеркивает, что система среднего профессионального образования очень серьезно развивается в стране. Это не только про подготовку нужных кадров, так нужных в стране сейчас, о которых говорят все предприятия, но студенты среднего профессионального образования еще и очень талантливые ребята", - уточнил директор департамента министерства просвещения Виктор Неумывакин. В свою очередь статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в приветственном слове, которое зачитали на открытии, заявила, что мероприятие посвящено памяти героев Великой Отечественной войны, а также тем защитникам, кто сегодня отстаивает интересы Родины. Главный танцмейстер "Бала Победы" Анна Крылова включила в танцевальную программу как традиционные для балов танцы, так и элементы танцевального наследия, популярного в советское время: московскую кадриль, танго, польку-тройку. Музыкальное сопровождение было также отобрано с особой тщательностью: в программу включили историческую музыку, например, танго под старую версию "Утомлённого солнца", записанную на виниле, а также русские вальсы и произведения отечественных композиторов. Проект реализуется при поддержке министерства просвещения РФ, министерства обороны РФ Общественной палаты РФ, Общероссийской общественной организации "Союз директоров организаций СПО России", Центрального академического театра Российской Армии.

https://ria.ru/20241212/bal-1988759897.html

https://ria.ru/20250426/aktsiya--2013601100.html

https://ria.ru/20250506/pobeda-2015235072.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, анна цивилева, центральный академический театр российской армии