https://ria.ru/20250629/moskva-2026109364.html

Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении - РИА Новости, 29.06.2025

Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

Рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня ожидается в Москве в понедельник, за сутки оно рухнет на 15 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T09:49:00+03:00

2025-06-29T09:49:00+03:00

2025-06-29T09:49:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня ожидается в Москве в понедельник, за сутки оно рухнет на 15 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В заключительный день июня в столице будет так холодно, как было полвека назад. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В понедельник в Москве будет лить как из ведра и запахнет осенью. Гарантированно ожидается пасмурная погода, обложные дожди перейдут в ливни, усилится ветер западных и северо-западных румбов в порывах достигая штормовых 17 метров в секунду", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что температура воздуха ночью в столице плюс 9 - плюс 12, днем всего плюс 12 - плюс 15 градусов, что соответствует климатической норме начала осени. Так свежо в конце июня в городе последний раз было в 1962 году и 1976 году. "Из-за высокой влажности (95-100%) и сильного ветра будет казаться в ощущениях, что на улице на 3-4 градуса холоднее, чем есть на самом деле. При этом атмосферное давление за сутки рухнет на 15 миллиметров ртутного столба и барометры покажут к полудню 726 миллиметров ртутного столба – это будет рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250627/tsiklon-2025730843.html

https://ria.ru/20250628/vilfand-2025973884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода