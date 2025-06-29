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Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении - РИА Новости, 29.06.2025
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09:49 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/moskva-2026109364.html
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении - РИА Новости, 29.06.2025
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении
Рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня ожидается в Москве в понедельник, за сутки оно рухнет на 15 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:49:00+03:00
2025-06-29T09:49:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня ожидается в Москве в понедельник, за сутки оно рухнет на 15 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В заключительный день июня в столице будет так холодно, как было полвека назад. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В понедельник в Москве будет лить как из ведра и запахнет осенью. Гарантированно ожидается пасмурная погода, обложные дожди перейдут в ливни, усилится ветер западных и северо-западных румбов в порывах достигая штормовых 17 метров в секунду", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что температура воздуха ночью в столице плюс 9 - плюс 12, днем всего плюс 12 - плюс 15 градусов, что соответствует климатической норме начала осени. Так свежо в конце июня в городе последний раз было в 1962 году и 1976 году. "Из-за высокой влажности (95-100%) и сильного ветра будет казаться в ощущениях, что на улице на 3-4 градуса холоднее, чем есть на самом деле. При этом атмосферное давление за сутки рухнет на 15 миллиметров ртутного столба и барометры покажут к полудню 726 миллиметров ртутного столба – это будет рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20250627/tsiklon-2025730843.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

Тишковец: в Москве 30 июня атмосферное давление рухнет на 15 мм ртутного столба

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня ожидается в Москве в понедельник, за сутки оно рухнет на 15 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В заключительный день июня в столице будет так холодно, как было полвека назад. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В понедельник в Москве будет лить как из ведра и запахнет осенью. Гарантированно ожидается пасмурная погода, обложные дожди перейдут в ливни, усилится ветер западных и северо-западных румбов в порывах достигая штормовых 17 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что температура воздуха ночью в столице плюс 9 - плюс 12, днем всего плюс 12 - плюс 15 градусов, что соответствует климатической норме начала осени. Так свежо в конце июня в городе последний раз было в 1962 году и 1976 году.
"Из-за высокой влажности (95-100%) и сильного ветра будет казаться в ощущениях, что на улице на 3-4 градуса холоднее, чем есть на самом деле. При этом атмосферное давление за сутки рухнет на 15 миллиметров ртутного столба и барометры покажут к полудню 726 миллиметров ртутного столба – это будет рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня", - добавил Тишковец.
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