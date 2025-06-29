МИД Ирана осудил слова Трампа о Хаменеи
МИД Ирана осудил высказывания Трампа в адрес верховного лидера аятоллы Хаменеи
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана осудило высказывания президента США Дональда Трампа в адрес верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.
"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осуждает нелепые заявления и неуважительное поведение президента США в отношении верховного лидера и иранского народа", - говорится в заявлении, размещенном в официальном Telegram-канале ведомства.
МИД Ирана также призвал Вашингтон вместо оскорбительных высказываний и многократной смены позиции взять на себя ответственность за грубое нарушение международного права, возникшее в результате нападения на иранские ядерные объекты, и поддержку Израиля, выступающего против Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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