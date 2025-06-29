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МИД Ирана осудил слова Трампа о Хаменеи - РИА Новости, 29.06.2025
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20:52 29.06.2025 (обновлено: 20:56 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/mid-2026172489.html
МИД Ирана осудил слова Трампа о Хаменеи
МИД Ирана осудил слова Трампа о Хаменеи - РИА Новости, 29.06.2025
МИД Ирана осудил слова Трампа о Хаменеи
Министерство иностранных дел Ирана осудило высказывания президента США Дональда Трампа в адрес верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T20:52:00+03:00
2025-06-29T20:56:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана осудило высказывания президента США Дональда Трампа в адрес верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. В пятницу Трамп заявил, что лично спас Хаменеи от унизительной смерти и не позволил Израилю нанести окончательный удар по иранской столице. В тот же день Трамп заявил, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана после слов Хаменеи о победе над Израилем. "Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осуждает нелепые заявления и неуважительное поведение президента США в отношении верховного лидера и иранского народа", - говорится в заявлении, размещенном в официальном Telegram-канале ведомства. МИД Ирана также призвал Вашингтон вместо оскорбительных высказываний и многократной смены позиции взять на себя ответственность за грубое нарушение международного права, возникшее в результате нападения на иранские ядерные объекты, и поддержку Израиля, выступающего против Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250615/tramp-2023000244.html
https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
МИД Ирана осудил слова Трампа о Хаменеи

МИД Ирана осудил высказывания Трампа в адрес верховного лидера аятоллы Хаменеи

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана осудило высказывания президента США Дональда Трампа в адрес верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.
В пятницу Трамп заявил, что лично спас Хаменеи от унизительной смерти и не позволил Израилю нанести окончательный удар по иранской столице. В тот же день Трамп заявил, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана после слов Хаменеи о победе над Израилем.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Трамп наложил вето на израильский план убийства Хаменеи, сообщили СМИ
15 июня, 19:34
"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осуждает нелепые заявления и неуважительное поведение президента США в отношении верховного лидера и иранского народа", - говорится в заявлении, размещенном в официальном Telegram-канале ведомства.
МИД Ирана также призвал Вашингтон вместо оскорбительных высказываний и многократной смены позиции взять на себя ответственность за грубое нарушение международного права, возникшее в результате нападения на иранские ядерные объекты, и поддержку Израиля, выступающего против Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Израиле посоветовали Хаменеи "менять спальни" по ночам
16 июня, 17:19
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАли ХаменеиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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