https://ria.ru/20250629/mid-2026172489.html

МИД Ирана осудил слова Трампа о Хаменеи

МИД Ирана осудил слова Трампа о Хаменеи - РИА Новости, 29.06.2025

МИД Ирана осудил слова Трампа о Хаменеи

Министерство иностранных дел Ирана осудило высказывания президента США Дональда Трампа в адрес верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T20:52:00+03:00

2025-06-29T20:52:00+03:00

2025-06-29T20:56:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

дональд трамп

али хаменеи

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217411_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_141e03541d01bef0d3826d28883f08b3.jpg

ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана осудило высказывания президента США Дональда Трампа в адрес верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. В пятницу Трамп заявил, что лично спас Хаменеи от унизительной смерти и не позволил Израилю нанести окончательный удар по иранской столице. В тот же день Трамп заявил, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана после слов Хаменеи о победе над Израилем. "Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осуждает нелепые заявления и неуважительное поведение президента США в отношении верховного лидера и иранского народа", - говорится в заявлении, размещенном в официальном Telegram-канале ведомства. МИД Ирана также призвал Вашингтон вместо оскорбительных высказываний и многократной смены позиции взять на себя ответственность за грубое нарушение международного права, возникшее в результате нападения на иранские ядерные объекты, и поддержку Израиля, выступающего против Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250615/tramp-2023000244.html

https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте