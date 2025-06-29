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Мерц сообщил об ужасе немцев из-за России - РИА Новости, 29.06.2025
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02:13 29.06.2025 (обновлено: 04:24 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/merts-2026078379.html
Мерц сообщил об ужасе немцев из-за России
Мерц сообщил об ужасе немцев из-за России - РИА Новости, 29.06.2025
Мерц сообщил об ужасе немцев из-за России
У немцев есть большой страх из-за увеличения военных расходов и курса на конфронтацию с Россией, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью газете... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T02:13:00+03:00
2025-06-29T04:24:00+03:00
в мире
россия
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германия
фридрих мерц
нато
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. У немцев есть большой страх из-за увеличения военных расходов и курса на конфронтацию с Россией, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью газете Süeddeutsche Zeitung."В некоторых слоях нашего населения глубоко укоренился страх перед войной (с Россией. — Прим. ред.). Я не разделяю это, но отчасти могу понять", — заявил он.Канцлер также выразил скептицизм по поводу попыток налаживания отношений с Россией и положительно высказался об усилении давления на Москву."Мы знаем, что нельзя терять время. Денег хватает, сейчас нам все еще не хватает персонала и техники. Довольно скоро придется решать вопрос о призыве на военную службу", — заключил Мерц.Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите ЕАЭС назвал заявления об угрозе странам НАТО со стороны Москвы полной чушью и добавил, что в перспективе расходы России на оборону будут снижаться, а на Западе наоборот, будут только расти.Ранее глава государства неоднократно отмечал, что альянс нарушил свое обещание о нерасширении на Восток.В Гааге во вторник и среду прошел ежегодный саммит НАТО. Итогом события стало условное обязательство стран-членов к 2035 году увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП ежегодно.
https://ria.ru/20250628/germaniya-2026051733.html
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в мире, россия, москва, германия, фридрих мерц, нато
В мире, Россия, Москва, Германия, Фридрих Мерц, НАТО
Мерц сообщил об ужасе немцев из-за России

Мерц рассказал о страхе немцев из-за подготовки к войне с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. У немцев есть большой страх из-за увеличения военных расходов и курса на конфронтацию с Россией, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью газете Süeddeutsche Zeitung.
"В некоторых слоях нашего населения глубоко укоренился страх перед войной (с Россией. — Прим. ред.). Я не разделяю это, но отчасти могу понять", — заявил он.
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Вчера, 20:15
Канцлер также выразил скептицизм по поводу попыток налаживания отношений с Россией и положительно высказался об усилении давления на Москву.
"Мы знаем, что нельзя терять время. Денег хватает, сейчас нам все еще не хватает персонала и техники. Довольно скоро придется решать вопрос о призыве на военную службу", — заключил Мерц.
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Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите ЕАЭС назвал заявления об угрозе странам НАТО со стороны Москвы полной чушью и добавил, что в перспективе расходы России на оборону будут снижаться, а на Западе наоборот, будут только расти.
Ранее глава государства неоднократно отмечал, что альянс нарушил свое обещание о нерасширении на Восток.
В Гааге во вторник и среду прошел ежегодный саммит НАТО. Итогом события стало условное обязательство стран-членов к 2035 году увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП ежегодно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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