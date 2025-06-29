https://ria.ru/20250629/makron-2026097698.html

Новое заявление Макрона о России вызвало недоумение во Франции

Новое заявление Макрона о России вызвало недоумение во Франции - РИА Новости, 29.06.2025

Новое заявление Макрона о России вызвало недоумение во Франции

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети Х заявление президента Франции Эммануэля Макрона о новых санкциях против России... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T08:40:00+03:00

2025-06-29T08:40:00+03:00

2025-06-29T11:43:00+03:00

в мире

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети Х заявление президента Франции Эммануэля Макрона о новых санкциях против России. "Надо сказать, что первые 17 (пакетов санкций. — Прим. ред.) были выдающимся успехом! Очевидно, нулевая эффективность для мира, резкий рост цен на энергоносители <...>" — говорится в публикации. Филиппо добавил, что все это происходит в то время, когда французская экономика работает хуже, чем когда-либо. На этой неделе Макрон анонсировал 18-й пакет санкций против России. В свою очередь, издание Le Figaro сообщило, что госдолг Франции достиг рекордной величины в 114 процентов от ВВП.

https://ria.ru/20250628/frantsiya-2026029133.html

https://ria.ru/20250627/putin-2025911949.html

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в мире, франция, эммануэль макрон