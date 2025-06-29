Новое заявление Макрона о России вызвало недоумение во Франции
Политик Филиппо раскритиковал заявление Макрона о санкциях против РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети Х заявление президента Франции Эммануэля Макрона о новых санкциях против России.
"Надо сказать, что первые 17 (пакетов санкций. — Прим. ред.) были выдающимся успехом! Очевидно, нулевая эффективность для мира, резкий рост цен на энергоносители <...>" — говорится в публикации.
"Надо сказать, что первые 17 (пакетов санкций. — Прим. ред.) были выдающимся успехом! Очевидно, нулевая эффективность для мира, резкий рост цен на энергоносители <...>" — говорится в публикации.
Филиппо добавил, что все это происходит в то время, когда французская экономика работает хуже, чем когда-либо.
На этой неделе Макрон анонсировал 18-й пакет санкций против России.
В свою очередь, издание Le Figaro сообщило, что госдолг Франции достиг рекордной величины в 114 процентов от ВВП.
На этой неделе Макрон анонсировал 18-й пакет санкций против России.
В свою очередь, издание Le Figaro сообщило, что госдолг Франции достиг рекордной величины в 114 процентов от ВВП.