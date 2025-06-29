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Макрон заявил о попытках дестабилизации демократии в Армении - РИА Новости, 29.06.2025
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15:51 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/makron--2026147980.html
Макрон заявил о попытках дестабилизации демократии в Армении
Макрон заявил о попытках дестабилизации демократии в Армении - РИА Новости, 29.06.2025
Макрон заявил о попытках дестабилизации демократии в Армении
Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что выразил ему солидарность в ответ на попытки... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T15:51:00+03:00
2025-06-29T15:51:00+03:00
армения
франция
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никол пашинян
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самвел карапетян
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ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что выразил ему солидарность в ответ на попытки "дестабилизации демократии в Армении". Французский лидер разместил запись на армянском языке в соцсети X. "Провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении. Также я подтвердил нашу поддержку его смелых усилий по установлению мира с Азербайджаном и урегулированию отношений с Турцией", - написал Макрон. По его словам, мир и открытые границы будут важным процессом для всего региона Южного Кавказа и за его пределами. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
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армения, франция, азербайджан, никол пашинян, эммануэль макрон, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, в мире
Армения, Франция, Азербайджан, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, В мире
Макрон заявил о попытках дестабилизации демократии в Армении

Макрон поддержал Пашиняна, заявив о попытках дестабилизации демократии в Армении

© Фото : пресс-служба Правительства АрменииНикол Пашинян и Эммануэль Макрон
Никол Пашинян и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Фото : пресс-служба Правительства Армении
Никол Пашинян и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что выразил ему солидарность в ответ на попытки "дестабилизации демократии в Армении".
Французский лидер разместил запись на армянском языке в соцсети X.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
28 июня, 08:00
"Провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении. Также я подтвердил нашу поддержку его смелых усилий по установлению мира с Азербайджаном и урегулированию отношений с Турцией", - написал Макрон.
По его словам, мир и открытые границы будут важным процессом для всего региона Южного Кавказа и за его пределами.
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Эксперт предрек крах власти в Армении из-за ареста Карапетяна
25 июня, 17:35
 
АрменияФранцияАзербайджанНикол ПашинянЭммануэль МакронСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
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