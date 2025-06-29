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Армия Израиля заявила о ликвидации бойца "Хезболлы"
Армия Израиля заявила о ликвидации бойца "Хезболлы" - РИА Новости, 29.06.2025
Армия Израиля заявила о ликвидации бойца "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации на юге Ливана бойца шиитского движения "Хезболлах", отвечавшего за разведку в... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T00:11:00+03:00
2025-06-29T00:11:00+03:00
2025-06-29T00:11:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации на юге Ливана бойца шиитского движения "Хезболлах", отвечавшего за разведку в спецподразделении "Радван". "В субботу ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал террориста Аббаса аль-Хассана Вахби в районе Махруна на юге Ливана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. По утверждению ЦАХАЛ, он отвечал за разведку в спецподразделении "Радван", а также участвовал в усилиях по укреплению "Хезболлах" и поставок оружия. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250621/infrastruktura-2024444645.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, йемен, хезболла, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Ливан, Йемен, Хезболла, ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Армия Израиля заявила о ликвидации бойца "Хезболлы"
Армия Израиля заявила о ликвидации бойца Хезболлы на юге Ливана