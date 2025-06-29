https://ria.ru/20250629/listovki-2026124609.html

В Курской области нашли листовки в виде фальшивых пятитысячных купюр

В Курской области нашли листовки в виде фальшивых пятитысячных купюр - РИА Новости, 29.06.2025

В Курской области нашли листовки в виде фальшивых пятитысячных купюр

Украинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр, созданные с целью мошенничества, обнаружены в Суджанском районе Курской области, передаёт... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:01:00+03:00

2025-06-29T12:01:00+03:00

2025-06-29T12:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Украинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр, созданные с целью мошенничества, обнаружены в Суджанском районе Курской области, передаёт корреспондент РИА Новости. На листовке, оформленной как пятитысячная купюра, размещены украинские лозунги и QR-код. В силовых структурах РИА Новости сообщили, что с помощью QR-кода украинские спецслужбы рассчитывают получить доступ к чужим устройствам. "Противник рассчитывает, что человека привлечёт вид денег. Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне", - сказал собеседник агентства. Схема использования QR-кодов на поддельных документах часто используется мошенниками, чтобы взламывать смартфоны. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250629/sapery-2025803770.html

https://ria.ru/20250506/moshenniki-2015190225.html

https://ria.ru/20250530/fsb-2019913742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия