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В Курской области нашли листовки в виде фальшивых пятитысячных купюр - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/listovki-2026124609.html
В Курской области нашли листовки в виде фальшивых пятитысячных купюр
В Курской области нашли листовки в виде фальшивых пятитысячных купюр - РИА Новости, 29.06.2025
В Курской области нашли листовки в виде фальшивых пятитысячных купюр
Украинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр, созданные с целью мошенничества, обнаружены в Суджанском районе Курской области, передаёт... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:01:00+03:00
2025-06-29T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Украинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр, созданные с целью мошенничества, обнаружены в Суджанском районе Курской области, передаёт корреспондент РИА Новости. На листовке, оформленной как пятитысячная купюра, размещены украинские лозунги и QR-код. В силовых структурах РИА Новости сообщили, что с помощью QR-кода украинские спецслужбы рассчитывают получить доступ к чужим устройствам. "Противник рассчитывает, что человека привлечёт вид денег. Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне", - сказал собеседник агентства. Схема использования QR-кодов на поддельных документах часто используется мошенниками, чтобы взламывать смартфоны. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250629/sapery-2025803770.html
https://ria.ru/20250506/moshenniki-2015190225.html
https://ria.ru/20250530/fsb-2019913742.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области нашли листовки в виде фальшивых пятитысячных купюр

В Курской области нашли украинские листовки в виде 5-тысячных купюр с QR-кодами

© РИА НовостиУкраинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр обнаружены в Суджанском районе Курской области
Украинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр обнаружены в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости
Украинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр обнаружены в Суджанском районе Курской области
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КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Украинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр, созданные с целью мошенничества, обнаружены в Суджанском районе Курской области, передаёт корреспондент РИА Новости.
На листовке, оформленной как пятитысячная купюра, размещены украинские лозунги и QR-код.
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В силовых структурах РИА Новости сообщили, что с помощью QR-кода украинские спецслужбы рассчитывают получить доступ к чужим устройствам.
"Противник рассчитывает, что человека привлечёт вид денег. Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне", - сказал собеседник агентства.
Схема использования QR-кодов на поддельных документах часто используется мошенниками, чтобы взламывать смартфоны.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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