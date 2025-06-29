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Кулеба выступил с истеричным заявлением из-за России - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/kuleba-2026122606.html
Кулеба выступил с истеричным заявлением из-за России
Кулеба выступил с истеричным заявлением из-за России - РИА Новости, 29.06.2025
Кулеба выступил с истеричным заявлением из-за России
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне переговорного процесса с Россией пожаловался в интервью Fox News, что Киеву достались все кнуты. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:44:00+03:00
2025-06-29T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
украина
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне переговорного процесса с Россией пожаловался в интервью Fox News, что Киеву достались все кнуты."Что произошло дальше, так это то, что все кнуты достались Украине, а все пряники — России. На протяжении столетий в истории дипломатии это никогда так не срабатывало", — сказал он.По словам Кулебы, у президента США Дональда Трампа есть все возможности для урегулирования конфликта на Украине. Однако для успехов в этом вопросе, по утверждению дипломата, Вашингтону необходимо перераспределить кнуты и пряники и создать дефицит времени.Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026100783.html
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в мире, дмитрий кулеба, украина, дональд трамп, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, Дональд Трамп, Россия
Кулеба выступил с истеричным заявлением из-за России

Экс-глава МИД Кулеба пожаловался, что Украине достались только кнуты

© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне переговорного процесса с Россией пожаловался в интервью Fox News, что Киеву достались все кнуты.
"Что произошло дальше, так это то, что все кнуты достались Украине, а все пряники — России. На протяжении столетий в истории дипломатии это никогда так не срабатывало", — сказал он.
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По словам Кулебы, у президента США Дональда Трампа есть все возможности для урегулирования конфликта на Украине. Однако для успехов в этом вопросе, по утверждению дипломата, Вашингтону необходимо перераспределить кнуты и пряники и создать дефицит времени.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаУкраинаДональд ТрампРоссия
 
 
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