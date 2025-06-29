https://ria.ru/20250629/kuleba-2026122606.html

Кулеба выступил с истеричным заявлением из-за России

Кулеба выступил с истеричным заявлением из-за России - РИА Новости, 29.06.2025

Кулеба выступил с истеричным заявлением из-за России

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне переговорного процесса с Россией пожаловался в интервью Fox News, что Киеву достались все кнуты. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T11:44:00+03:00

2025-06-29T11:44:00+03:00

2025-06-29T11:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

украина

дональд трамп

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_bdf9387db58c52b79fcb23212bcf54ed.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне переговорного процесса с Россией пожаловался в интервью Fox News, что Киеву достались все кнуты."Что произошло дальше, так это то, что все кнуты достались Украине, а все пряники — России. На протяжении столетий в истории дипломатии это никогда так не срабатывало", — сказал он.По словам Кулебы, у президента США Дональда Трампа есть все возможности для урегулирования конфликта на Украине. Однако для успехов в этом вопросе, по утверждению дипломата, Вашингтону необходимо перераспределить кнуты и пряники и создать дефицит времени.Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026100783.html

https://ria.ru/20250629/duda-2026095645.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий кулеба, украина, дональд трамп, россия