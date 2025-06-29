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Кулеба выступил с истеричным заявлением из-за России
Кулеба выступил с истеричным заявлением из-за России - РИА Новости, 29.06.2025
Кулеба выступил с истеричным заявлением из-за России
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне переговорного процесса с Россией пожаловался в интервью Fox News, что Киеву достались все кнуты. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:44:00+03:00
2025-06-29T11:44:00+03:00
2025-06-29T11:44:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне переговорного процесса с Россией пожаловался в интервью Fox News, что Киеву достались все кнуты."Что произошло дальше, так это то, что все кнуты достались Украине, а все пряники — России. На протяжении столетий в истории дипломатии это никогда так не срабатывало", — сказал он.По словам Кулебы, у президента США Дональда Трампа есть все возможности для урегулирования конфликта на Украине. Однако для успехов в этом вопросе, по утверждению дипломата, Вашингтону необходимо перераспределить кнуты и пряники и создать дефицит времени.Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026100783.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, Дональд Трамп, Россия
Кулеба выступил с истеричным заявлением из-за России
Экс-глава МИД Кулеба пожаловался, что Украине достались только кнуты