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В Крыму назвали возможную причину лесного пожара у Алушты - РИА Новости, 29.06.2025
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22:55 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/krym-2026178823.html
В Крыму назвали возможную причину лесного пожара у Алушты
В Крыму назвали возможную причину лесного пожара у Алушты - РИА Новости, 29.06.2025
В Крыму назвали возможную причину лесного пожара у Алушты
Предварительная причина крупного лесного пожара на южном берегу Крыма возле Алушты стало неосторожное обращение с огнем, сообщила министр экологии и природных... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T22:55:00+03:00
2025-06-29T22:55:00+03:00
происшествия
алушта
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Предварительная причина крупного лесного пожара на южном берегу Крыма возле Алушты стало неосторожное обращение с огнем, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова. Ранее в МЧС РФ сообщили, что сухая растительность загорелась возле Алушты на площади один гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер. Позже площадь пожара увеличилась до пяти гектаров, к тушению привлекли два вертолета. "Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Люди, берегите лес, бережно обращайтесь с огнем", - сказала Шевцова в видеообращении в своем Telegram-канале. По ее словам, в связи с темным временем суток вертолеты прекратили сброс воды. "В пять утра (совпадает с мск) первый вертолет снова прилетит и приступит к тушению пожара. Очень надеемся, что ночью будет более менее спокойно. Локализацию пока не объявляем. На ночь здесь остаются люди, будут продолжать тушить пожар", - сказала министр.
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алушта
республика крым
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происшествия, алушта, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алушта, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму назвали возможную причину лесного пожара у Алушты

Шевцова назвала предварительную причину крупного лесного пожара у Алушты

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Предварительная причина крупного лесного пожара на южном берегу Крыма возле Алушты стало неосторожное обращение с огнем, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что сухая растительность загорелась возле Алушты на площади один гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер. Позже площадь пожара увеличилась до пяти гектаров, к тушению привлекли два вертолета.
"Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Люди, берегите лес, бережно обращайтесь с огнем", - сказала Шевцова в видеообращении в своем Telegram-канале.
По ее словам, в связи с темным временем суток вертолеты прекратили сброс воды.
"В пять утра (совпадает с мск) первый вертолет снова прилетит и приступит к тушению пожара. Очень надеемся, что ночью будет более менее спокойно. Локализацию пока не объявляем. На ночь здесь остаются люди, будут продолжать тушить пожар", - сказала министр.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
К тушению пожара в Алуште привлекли два вертолета Ми-8
Вчера, 18:44
 
ПроисшествияАлуштаРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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