https://ria.ru/20250629/krym-2026178823.html

В Крыму назвали возможную причину лесного пожара у Алушты

В Крыму назвали возможную причину лесного пожара у Алушты - РИА Новости, 29.06.2025

В Крыму назвали возможную причину лесного пожара у Алушты

Предварительная причина крупного лесного пожара на южном берегу Крыма возле Алушты стало неосторожное обращение с огнем, сообщила министр экологии и природных... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T22:55:00+03:00

2025-06-29T22:55:00+03:00

2025-06-29T22:55:00+03:00

происшествия

алушта

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Предварительная причина крупного лесного пожара на южном берегу Крыма возле Алушты стало неосторожное обращение с огнем, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова. Ранее в МЧС РФ сообщили, что сухая растительность загорелась возле Алушты на площади один гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер. Позже площадь пожара увеличилась до пяти гектаров, к тушению привлекли два вертолета. "Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Люди, берегите лес, бережно обращайтесь с огнем", - сказала Шевцова в видеообращении в своем Telegram-канале. По ее словам, в связи с темным временем суток вертолеты прекратили сброс воды. "В пять утра (совпадает с мск) первый вертолет снова прилетит и приступит к тушению пожара. Очень надеемся, что ночью будет более менее спокойно. Локализацию пока не объявляем. На ночь здесь остаются люди, будут продолжать тушить пожар", - сказала министр.

https://ria.ru/20250629/vertolet-2026161839.html

алушта

республика крым

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происшествия, алушта, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)