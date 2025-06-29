Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором нападения Украину
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле"
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина, говорится в показаниях, их изложение есть в распоряжении РИА Новости.
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"Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни* и Мирзоевым*, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками", — заявил один из обвиняемых.
Он добавил, что члены "Вилаят Хорасан"** выступали только как организаторы нападения, при этом действуя по заказу украинских властей. Такую информацию в разговоре с обвиняемым в итоге признал и сам координатор атаки Сайфулло.
Фигуранты назвали некоего Сайфулло координатором, обозначившим место нападения, пути отхода к границе с Украиной и пообещавшим денежное вознаграждение.
Главное из показаний фигурантов
- Сайфулло призвал боевиков помогать Украине, убеждая их, что Россия — якобы "враг для мусульман", а Киев борется с Москвой.
- Исполнители теракта понимали, что их обманывают, говоря о религиозной подоплеке нападения, но решили не отказываться, так как Сайфулло предложил им большое денежное вознаграждение.
- Злоумышленники получили оружие с Украины.
- Кураторы террористов находились в Турции и Афганистане.
- Обвиняемых в Брянской области ждала "группа", чтобы помочь им нелегально пересечь границу.
- Исполнители теракта направлялись в Киев, там им обещали по миллиону рублей.
- Один из них — Муродали Рачабализода* — признался, что планировал остаться жить на Украине.
Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших, отметил, что исполнители назвали Украину организатором теракта, а заказчиками — другие недружественные страны. Как говорится в показаниях, они финансируют терроризм, чтобы нанести ущерб России.
Теракт в Крокусе
- Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года.
- Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
- Погибли 146 человек.
- Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины.
- Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Запрещенная в России террористическая организация.
** Запрещенная в России террористическая организация.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" (2024)
22 марта, 00:32