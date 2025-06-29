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Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором нападения Украину - РИА Новости, 29.06.2025
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:31 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/krokus-2026156599.html
Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором нападения Украину
Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором нападения Украину - РИА Новости, 29.06.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором нападения Украину
Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина, говорится в показаниях, их изложение есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T17:31:00+03:00
2025-06-29T17:31:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
украина
россия
игорь трунов
крокус
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина, говорится в показаниях, их изложение есть в распоряжении РИА Новости."Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни* и Мирзоевым*, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками", — заявил один из обвиняемых.Он добавил, что члены "Вилаят Хорасан"** выступали только как организаторы нападения, при этом действуя по заказу украинских властей. Такую информацию в разговоре с обвиняемым в итоге признал и сам координатор атаки Сайфулло.Главное из показаний фигурантовАдвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших, отметил, что исполнители назвали Украину организатором теракта, а заказчиками — другие недружественные страны. Как говорится в показаниях, они финансируют терроризм, чтобы нанести ущерб России.Теракт в Крокусе* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250509/mvd-2015912293.html
https://ria.ru/20250320/terakt-2006209374.html
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украина, россия, игорь трунов, крокус, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Россия, Игорь Трунов, Крокус, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)

Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором нападения Украину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле"
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина, говорится в показаниях, их изложение есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни* и Мирзоевым*, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками", — заявил один из обвиняемых.
Он добавил, что члены "Вилаят Хорасан"** выступали только как организаторы нападения, при этом действуя по заказу украинских властей. Такую информацию в разговоре с обвиняемым в итоге признал и сам координатор атаки Сайфулло.

Фигуранты назвали некоего Сайфулло координатором, обозначившим место нападения, пути отхода к границе с Украиной и пообещавшим денежное вознаграждение.

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9 мая, 07:20

Главное из показаний фигурантов

  • Сайфулло призвал боевиков помогать Украине, убеждая их, что Россия — якобы "враг для мусульман", а Киев борется с Москвой.
  • Исполнители теракта понимали, что их обманывают, говоря о религиозной подоплеке нападения, но решили не отказываться, так как Сайфулло предложил им большое денежное вознаграждение.
  • Злоумышленники получили оружие с Украины.
  • Кураторы террористов находились в Турции и Афганистане.
  • Обвиняемых в Брянской области ждала "группа", чтобы помочь им нелегально пересечь границу.
  • Исполнители теракта направлялись в Киев, там им обещали по миллиону рублей.
  • Один из них — Муродали Рачабализода* — признался, что планировал остаться жить на Украине.
Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших, отметил, что исполнители назвали Украину организатором теракта, а заказчиками — другие недружественные страны. Как говорится в показаниях, они финансируют терроризм, чтобы нанести ущерб России.
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Теракт в Крокусе

  • Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года.
  • Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
  • Погибли 146 человек.
  • Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины.
  • Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Запрещенная в России террористическая организация.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" (2024)
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Теракт в "Крокус Сити Холле"УкраинаРоссияИгорь ТруновКрокусКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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