https://ria.ru/20250629/krokus-2026156599.html

Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором нападения Украину

Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором нападения Украину - РИА Новости, 29.06.2025

Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором нападения Украину

Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина, говорится в показаниях, их изложение есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T17:31:00+03:00

2025-06-29T17:31:00+03:00

2025-06-29T17:31:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

украина

россия

игорь трунов

крокус

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина, говорится в показаниях, их изложение есть в распоряжении РИА Новости."Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни* и Мирзоевым*, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками", — заявил один из обвиняемых.Он добавил, что члены "Вилаят Хорасан"** выступали только как организаторы нападения, при этом действуя по заказу украинских властей. Такую информацию в разговоре с обвиняемым в итоге признал и сам координатор атаки Сайфулло.Главное из показаний фигурантовАдвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших, отметил, что исполнители назвали Украину организатором теракта, а заказчиками — другие недружественные страны. Как говорится в показаниях, они финансируют терроризм, чтобы нанести ущерб России.Теракт в Крокусе* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250509/mvd-2015912293.html

https://ria.ru/20250320/terakt-2006209374.html

https://ria.ru/20250322/terakt-2006123890.html

украина

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украина, россия, игорь трунов, крокус, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)