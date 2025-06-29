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Один из исполнителей теракта в "Крокусе" хотел остаться жить на Украине - РИА Новости, 29.06.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:34 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/krokus-2026146258.html
Один из исполнителей теракта в "Крокусе" хотел остаться жить на Украине
Один из исполнителей теракта в "Крокусе" хотел остаться жить на Украине - РИА Новости, 29.06.2025
Один из исполнителей теракта в "Крокусе" хотел остаться жить на Украине
Муродали Рачабализода, один из исполнителей теракта в "Крокус сити холл", планировал остаться жить на Украине, говорится в его показаниях, изложение которых... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T15:34:00+03:00
2025-06-29T15:34:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
крокус
украина
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Муродали Рачабализода, один из исполнителей теракта в "Крокус сити холл", планировал остаться жить на Украине, говорится в его показаниях, изложение которых есть в распоряжении РИА Новости. "После прибытия на территорию Республики Украина я планировал остаться на её территории", - говорится в показаниях. В одном из дополнительных допросов на похожий вопрос он использовал немного другую формулировку. "Мы планировали действовать исходя из указаний "Сайфулло", а так, конечно же, какое-то время мы хотели там оставаться, на Украине", - указано в показаниях.
https://ria.ru/20250623/zaderzhanie-2024890547.html
https://ria.ru/20250322/sk-2006631620.html
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крокус, украина, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Украина, Общество
Один из исполнителей теракта в "Крокусе" хотел остаться жить на Украине

Исполнитель теракта в "Крокусе" Рачабализода хотел остаться жить на Украине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Муродали Рачабализода, один из исполнителей теракта в "Крокус сити холл", планировал остаться жить на Украине, говорится в его показаниях, изложение которых есть в распоряжении РИА Новости.
"После прибытия на территорию Республики Украина я планировал остаться на её территории", - говорится в показаниях.
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В одном из дополнительных допросов на похожий вопрос он использовал немного другую формулировку.
"Мы планировали действовать исходя из указаний "Сайфулло", а так, конечно же, какое-то время мы хотели там оставаться, на Украине", - указано в показаниях.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусУкраинаОбщество
 
 
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