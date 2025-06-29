https://ria.ru/20250629/krokus-2026146258.html

Один из исполнителей теракта в "Крокусе" хотел остаться жить на Украине

Один из исполнителей теракта в "Крокусе" хотел остаться жить на Украине - РИА Новости, 29.06.2025

Один из исполнителей теракта в "Крокусе" хотел остаться жить на Украине

Муродали Рачабализода, один из исполнителей теракта в "Крокус сити холл", планировал остаться жить на Украине, говорится в его показаниях, изложение которых... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T15:34:00+03:00

2025-06-29T15:34:00+03:00

2025-06-29T15:34:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

крокус

украина

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Муродали Рачабализода, один из исполнителей теракта в "Крокус сити холл", планировал остаться жить на Украине, говорится в его показаниях, изложение которых есть в распоряжении РИА Новости. "После прибытия на территорию Республики Украина я планировал остаться на её территории", - говорится в показаниях. В одном из дополнительных допросов на похожий вопрос он использовал немного другую формулировку. "Мы планировали действовать исходя из указаний "Сайфулло", а так, конечно же, какое-то время мы хотели там оставаться, на Украине", - указано в показаниях.

https://ria.ru/20250623/zaderzhanie-2024890547.html

https://ria.ru/20250322/sk-2006631620.html

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крокус, украина, общество