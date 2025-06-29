https://ria.ru/20250629/krokus-2026145276.html

Обвиняемый в теракте в "Крокусе" заявил, что получил оружие с Украины

Обвиняемый в теракте в "Крокусе" заявил, что получил оружие с Украины - РИА Новости, 29.06.2025

Обвиняемый в теракте в "Крокусе" заявил, что получил оружие с Украины

Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" получили оружие с территории Украины, говорится в показаниях одного из обвиняемых, изложение которых... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T15:24:00+03:00

2025-06-29T15:24:00+03:00

2025-06-29T15:24:00+03:00

украина

москва

турция

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" получили оружие с территории Украины, говорится в показаниях одного из обвиняемых, изложение которых имеется в распоряжении РИА Новости. "В связи с тем, что заказчиком данного теракта была государственная структура Украины, то оружие попало в Москву именно с территории Украины. Это сделать проще, чем из каких-то других стран, в том числе из Турции и Афганистана, где находились наши кураторы. Кроме этого, у нас был пистолет по типу пистолета "Макарова" и четыре ножа, по одному у каждого, ножи купил (обвиняемый по делу о теракте в "Крокус сити холл" Шамсидин - ред.) Фаридуни", - говорится в показаниях.

https://ria.ru/20250623/krokus-2024889485.html

украина

москва

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украина, москва, турция, крокус сити холл, происшествия