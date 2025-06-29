https://ria.ru/20250629/krokus-2026145276.html
Обвиняемый в теракте в "Крокусе" заявил, что получил оружие с Украины
Обвиняемый в теракте в "Крокусе" заявил, что получил оружие с Украины - РИА Новости, 29.06.2025
Обвиняемый в теракте в "Крокусе" заявил, что получил оружие с Украины
Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" получили оружие с территории Украины, говорится в показаниях одного из обвиняемых, изложение которых... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T15:24:00+03:00
2025-06-29T15:24:00+03:00
2025-06-29T15:24:00+03:00
украина
москва
турция
крокус сити холл
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935960753_154:0:2634:1395_1920x0_80_0_0_b6f62430e90a8d72c975957a13e4e2b8.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" получили оружие с территории Украины, говорится в показаниях одного из обвиняемых, изложение которых имеется в распоряжении РИА Новости. "В связи с тем, что заказчиком данного теракта была государственная структура Украины, то оружие попало в Москву именно с территории Украины. Это сделать проще, чем из каких-то других стран, в том числе из Турции и Афганистана, где находились наши кураторы. Кроме этого, у нас был пистолет по типу пистолета "Макарова" и четыре ножа, по одному у каждого, ножи купил (обвиняемый по делу о теракте в "Крокус сити холл" Шамсидин - ред.) Фаридуни", - говорится в показаниях.
https://ria.ru/20250623/krokus-2024889485.html
украина
москва
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935960753_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c56117f48aa9a9b0421bfb027cf9170b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, москва, турция, крокус сити холл, происшествия
Украина, Москва, Турция, Крокус Сити Холл, Происшествия
Обвиняемый в теракте в "Крокусе" заявил, что получил оружие с Украины
Исполнители теракта в "Крокусе" получили оружие с территории Украины