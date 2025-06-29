https://ria.ru/20250629/krokus-2026144521.html

Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина

Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина - РИА Новости, 29.06.2025

Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина

Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина, говорится в показаниях, их изложение есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T15:17:00+03:00

2025-06-29T15:17:00+03:00

2025-06-29T15:53:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

мухаммадсобир файзов

игорь трунов

крокус

украина

россия

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина, говорится в показаниях, их изложение есть в распоряжении РИА Новости."Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни и Мирзоевым, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками. Члены экстремистского движения "Хорасан"* были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины, что подтвердил в итоге сам "Сайфулло", — заявил один из обвиняемых.Главное из показаний фигурантовАдвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших, отметил, что исполнители называют Украину организатором теракта, а заказчиками — другие недружественные страны. Как говорится в показаниях, они финансируют терроризм, чтобы нанести ущерб России.Подробности расследования СК*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250414/krokus-2011072337.html

https://ria.ru/20250520/uscherb-2018055015.html

https://ria.ru/20250520/terakt-2018054902.html

украина

россия

брянская область

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мухаммадсобир файзов, игорь трунов, крокус, украина, россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл