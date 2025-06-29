Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина
Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организатором была Украина
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
Фигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина, говорится в показаниях, их изложение есть в распоряжении РИА Новости.
"Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни и Мирзоевым, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками. Члены экстремистского движения "Хорасан"* были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины, что подтвердил в итоге сам "Сайфулло", — заявил один из обвиняемых.
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Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
Главное из показаний фигурантов
- Координатор призвал их помогать Украине и утверждал, что Россия "является врагом для мусульман".
- Исполнители теракта понимали, что их обманывают, но решили не отказываться, поскольку "Сайфулло" предложил им много денег.
- Злоумышленники получили оружие с Украины.
- Обвиняемых в Брянской области ждала "группа", чтобы помочь им пересечь границу.
- Исполнители теракта направлялись в Киев, там им обещали по миллиону рублей.
- Один из них — Муродали Рачабализода — признался, что планировал остаться жить на украинской территории.
Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших, отметил, что исполнители называют Украину организатором теракта, а заказчиками — другие недружественные страны. Как говорится в показаниях, они финансируют терроризм, чтобы нанести ущерб России.
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Подробности расследования СК
- Следствие установило, что теракт совершен в интересах руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации России.
- Фигуранты дела — члены террористической организации "Вилаят Хорасан"*, их пособники и люди, вооружавшие террористов.
- Их обвиняют по девяти статьям Уголовного кодекса, в том числе в терроризме и создании террористической организации.
- Подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения.
- Часть фигурантов приехали из-за рубежа, где они проходили подготовку.
- Некоторые находились в России и искали деньги, другие — переделывали оружие.
- После теракта исполнители попытались скрыться на Украине, но их задержали в Брянской области.
- Некоторым пособникам организаторы велели выехать из России, их задержали на границе.
- Часть обвиняемых планировали устроить подрыв развлекательного комплекса в Каспийске, это преступление удалось предотвратить.
- Уголовное дело против 19 обвиняемых направили прокурору для передачи в суд.
- В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.
*Запрещенная в России террористическая организация.