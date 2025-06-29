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Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина - РИА Новости, 29.06.2025
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:17 29.06.2025 (обновлено: 15:53 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/krokus-2026144521.html
Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина
Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина - РИА Новости, 29.06.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина
Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина, говорится в показаниях, их изложение есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T15:17:00+03:00
2025-06-29T15:53:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
мухаммадсобир файзов
игорь трунов
крокус
украина
россия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина, говорится в показаниях, их изложение есть в распоряжении РИА Новости."Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни и Мирзоевым, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками. Члены экстремистского движения "Хорасан"* были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины, что подтвердил в итоге сам "Сайфулло", — заявил один из обвиняемых.Главное из показаний фигурантовАдвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших, отметил, что исполнители называют Украину организатором теракта, а заказчиками — другие недружественные страны. Как говорится в показаниях, они финансируют терроризм, чтобы нанести ущерб России.Подробности расследования СК*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250414/krokus-2011072337.html
https://ria.ru/20250520/uscherb-2018055015.html
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мухаммадсобир файзов, игорь трунов, крокус, украина, россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Мухаммадсобир Файзов, Игорь Трунов, Крокус, Украина, Россия, Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл
Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина

Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организатором была Украина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина, говорится в показаниях, их изложение есть в распоряжении РИА Новости.
"Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни и Мирзоевым, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками. Члены экстремистского движения "Хорасан"* были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины, что подтвердил в итоге сам "Сайфулло", — заявил один из обвиняемых.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Исполнителей теракта в "Крокусе" признали вменяемыми
14 апреля, 05:26

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.

Главное из показаний фигурантов

  • Координатор призвал их помогать Украине и утверждал, что Россия "является врагом для мусульман".
  • Исполнители теракта понимали, что их обманывают, но решили не отказываться, поскольку "Сайфулло" предложил им много денег.
  • Злоумышленники получили оружие с Украины.
  • Обвиняемых в Брянской области ждала "группа", чтобы помочь им пересечь границу.
  • Исполнители теракта направлялись в Киев, там им обещали по миллиону рублей.
  • Один из них — Муродали Рачабализода — признался, что планировал остаться жить на украинской территории.
Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших, отметил, что исполнители называют Украину организатором теракта, а заказчиками — другие недружественные страны. Как говорится в показаниях, они финансируют терроризм, чтобы нанести ущерб России.
Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Бастрыкин показал общий ущерб от теракта в "Крокусе"
20 мая, 14:22

Подробности расследования СК

  • Следствие установило, что теракт совершен в интересах руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации России.
  • Фигуранты дела — члены террористической организации "Вилаят Хорасан"*, их пособники и люди, вооружавшие террористов.
  • Их обвиняют по девяти статьям Уголовного кодекса, в том числе в терроризме и создании террористической организации.
  • Подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения.
  • Часть фигурантов приехали из-за рубежа, где они проходили подготовку.
  • Некоторые находились в России и искали деньги, другие — переделывали оружие.
  • После теракта исполнители попытались скрыться на Украине, но их задержали в Брянской области.
  • Некоторым пособникам организаторы велели выехать из России, их задержали на границе.
  • Часть обвиняемых планировали устроить подрыв развлекательного комплекса в Каспийске, это преступление удалось предотвратить.
  • Уголовное дело против 19 обвиняемых направили прокурору для передачи в суд.
  • В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
После теракта в "Крокусе" пропавшими без вести числятся три человека
20 мая, 14:21
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Мухаммадсобир ФайзовИгорь ТруновКрокусУкраинаРоссияБрянская областьСледственный комитет России (СК РФ)Крокус Сити Холл
 
 
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