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Сроки продолжения переговоров с Киевом еще не определены, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.06.2025
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23:07 29.06.2025 (обновлено: 23:13 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/kreml-2026179487.html
Сроки продолжения переговоров с Киевом еще не определены, заявили в Кремле
Сроки продолжения переговоров с Киевом еще не определены, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.06.2025
Сроки продолжения переговоров с Киевом еще не определены, заявили в Кремле
В ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни, заявил... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T23:07:00+03:00
2025-06-29T23:13:00+03:00
дмитрий песков
в мире
россия
евразийский экономический союз
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МИНСК, 29 июн - РИА Новости. В ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, в ближайшее время пока нет. Ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны", - сказал Песков, отвечая на вопрос программы "Время первого" на телеканале "Беларусь1" намечены ли в ближайшее время какие-то встречи. Запись была сделана на полях форума ЕАЭС в Минске 26-27 июня.Журналист спросила, от чего зависит ускорение переговорного процесса по Украине."Зависит очень многое, естественно, от позиций киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона. Позиция России хорошо известна. Кроме того, есть реальное положение дел на земле, от которого нельзя абстрагироваться и которое нужно учитывать. Ну вот, собственно, все это слагаемое образует общую картину. Она сложная, она непростая, но будет зависеть именно от них", - ответил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026175188.html
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дмитрий песков, в мире, россия, евразийский экономический союз, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Дмитрий Песков, В мире, Россия, Евразийский экономический союз, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
Сроки продолжения переговоров с Киевом еще не определены, заявили в Кремле

Песков выразил надежду на скорую ясность по срокам переговоров с Киевом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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МИНСК, 29 июн - РИА Новости. В ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, в ближайшее время пока нет. Ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны", - сказал Песков, отвечая на вопрос программы "Время первого" на телеканале "Беларусь1" намечены ли в ближайшее время какие-то встречи. Запись была сделана на полях форума ЕАЭС в Минске 26-27 июня.
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Журналист спросила, от чего зависит ускорение переговорного процесса по Украине.
"Зависит очень многое, естественно, от позиций киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона. Позиция России хорошо известна. Кроме того, есть реальное положение дел на земле, от которого нельзя абстрагироваться и которое нужно учитывать. Ну вот, собственно, все это слагаемое образует общую картину. Она сложная, она непростая, но будет зависеть именно от них", - ответил пресс-секретарь.
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