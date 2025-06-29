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В Кремле прошел концерт для выпускников школ - РИА Новости, 29.06.2025
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00:19 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/kontsert-2026071893.html
В Кремле прошел концерт для выпускников школ
В Кремле прошел концерт для выпускников школ - РИА Новости, 29.06.2025
В Кремле прошел концерт для выпускников школ
Праздничный концерт в рамках Всероссийского выпускного бала прошёл в Кремлевском Дворце в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T00:19:00+03:00
2025-06-29T00:19:00+03:00
россия
стас пьеха
катя лель
владимир путин
выпускной вечер
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Праздничный концерт в рамках Всероссийского выпускного бала прошёл в Кремлевском Дворце в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Ведущими вечера выступили Ваня Корнеев и Катя Адушкина. Открыл концерт заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) своим хитом "Я - русский". Также он исполнил новую песню "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в сентябре, и композицию "Первая любовь". На сцену вышли группа Nemiga, Jalagonia, Kamazz, Veigel, Юля Гаврилина, Solidnaya, Almary, Rubi, Vudoo, Леша Свик, Сергей Арутюнов, Стас Пьеха, группа Serebro и другие. Особенно горячо выпускники встретили певицу Катю Лель, которая исполнила свои хиты "Мой мармеладный" и "Муси-пуси". Ребята танцевали и пели строчки из любимых песен. Завершился концерт выступлением Татьяны Куртуковой. Артистка подарила выпускникам свои песни "Одного" и "Матушка". Выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. За 20 лет его посетили более 100 тысяч человек из двух тысяч школ всех регионов России. В этом году на всероссийский выпускной бал приедут ребята из 190 школ страны.
https://ria.ru/20250628/shaman-2026058814.html
https://ria.ru/20250628/peterburg-2026070805.html
https://ria.ru/20250627/moskva-2025943194.html
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россия, стас пьеха, катя лель, владимир путин, выпускной вечер, общество
Россия, Стас Пьеха, Катя Лель, Владимир Путин, Выпускной вечер, Общество
В Кремле прошел концерт для выпускников школ

В Кремлевском Дворце прошел концерт Всероссийского выпускного бала

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВсероссийский выпускной бал - 2025
Всероссийский выпускной бал - 2025 - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Всероссийский выпускной бал - 2025
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Праздничный концерт в рамках Всероссийского выпускного бала прошёл в Кремлевском Дворце в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Ведущими вечера выступили Ваня Корнеев и Катя Адушкина.
Shaman открыл праздничный концерт для выпускников в Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Shaman открыл концерт для выпускников в Кремлевском дворце
Вчера, 21:13
Открыл концерт заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) своим хитом "Я - русский". Также он исполнил новую песню "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в сентябре, и композицию "Первая любовь".
На сцену вышли группа Nemiga, Jalagonia, Kamazz, Veigel, Юля Гаврилина, Solidnaya, Almary, Rubi, Vudoo, Леша Свик, Сергей Арутюнов, Стас Пьеха, группа Serebro и другие.
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Концерт "Алых парусов" собрал сто тысяч человек
Вчера, 23:57
Особенно горячо выпускники встретили певицу Катю Лель, которая исполнила свои хиты "Мой мармеладный" и "Муси-пуси". Ребята танцевали и пели строчки из любимых песен.
Завершился концерт выступлением Татьяны Куртуковой. Артистка подарила выпускникам свои песни "Одного" и "Матушка".
Выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. За 20 лет его посетили более 100 тысяч человек из двух тысяч школ всех регионов России. В этом году на всероссийский выпускной бал приедут ребята из 190 школ страны.
Школьники начали собираться на празднование главного выпускного бала столицы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Москве проходит городской выпускной для школьников
27 июня, 20:58
 
РоссияСтас ПьехаКатя ЛельВладимир ПутинВыпускной вечерОбщество
 
 
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