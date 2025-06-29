https://ria.ru/20250629/kity-2026083326.html

В Мурманской области могут разработать правила наблюдения за китами

В Мурманской области могут разработать правила наблюдения за китами - РИА Новости, 29.06.2025

В Мурманской области могут разработать правила наблюдения за китами

Фонд "Природа и люди" обсуждает с местными властями Териберки в Мурманской области возможность разработки правил экологичного наблюдения за китами в Баренцевом... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T04:07:00+03:00

2025-06-29T04:07:00+03:00

2025-06-29T04:07:00+03:00

туризм

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сергей рыбаков

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Фонд "Природа и люди" обсуждает с местными властями Териберки в Мурманской области возможность разработки правил экологичного наблюдения за китами в Баренцевом море для туристов, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор организации Сергей Рыбаков. "Недавно наши эксперты побывали в Териберке, где мы можем наблюдать рост популяции горбатого кита, который стал заходить туда дважды в год. Теперь там можно увидеть кита и летом, и зимой, практически каждый день, что очень здорово. Мы начали обсуждать с региональной администрацией возможность создания единых правил по наблюдению за китами для сферы туризма", - сказал Рыбаков. По его словам, необходимо определить, насколько близко можно подплывать к китам, как туристы должны вести себя при встрече с млекопитающими. Также нужно установить график выхода кораблей с туристами, считает эксперт. "Мы собираемся сделать эти правила совместно с администрацией сначала на местном уровне, чтобы их применять в Териберке, а затем, возможно, при поддержке Минприроды России выйти на федеральный уровень, чтобы использовать их во всех регионах", - добавил Рыбаков.

https://ria.ru/20240616/kit-1953208421.html

https://ria.ru/20230908/teriberka-1894953062.html

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Дарья Буймова

новости - туризм, мурманская область, баренцево море, россия, сергей рыбаков, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)