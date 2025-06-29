https://ria.ru/20250629/katamaran-2026096036.html

Источник: туристический катамаран, загоревшийся у Владивостока, затонул

Источник: туристический катамаран, загоревшийся у Владивостока, затонул - РИА Новости, 29.06.2025

Источник: туристический катамаран, загоревшийся у Владивостока, затонул

Туристический катамаран, загоревшийся у берегов Владивостока, затонул, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T08:26:00+03:00

2025-06-29T08:26:00+03:00

2025-06-29T08:26:00+03:00

владивосток

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Туристический катамаран, загоревшийся у берегов Владивостока, затонул, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Затонул", - сказал собеседник агентства. Ранее поступило сообщение о пожаре на судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, данных о пострадавших нет, сообщал РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях разошлись кадры с горящим катамараном, отмечается , что действие происходит у полуострова Шкота во Владивостоке. В турфирме, владеющей судном, РИА Новости рассказали, что на борту были туристы, никто не пострадал, они эвакуированы.

https://ria.ru/20250617/pusan-2023239742.html

владивосток

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владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия