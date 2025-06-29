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Источник: туристический катамаран, загоревшийся у Владивостока, затонул - РИА Новости, 29.06.2025
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08:26 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/katamaran-2026096036.html
Источник: туристический катамаран, загоревшийся у Владивостока, затонул
Источник: туристический катамаран, загоревшийся у Владивостока, затонул - РИА Новости, 29.06.2025
Источник: туристический катамаран, загоревшийся у Владивостока, затонул
Туристический катамаран, загоревшийся у берегов Владивостока, затонул, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:26:00+03:00
2025-06-29T08:26:00+03:00
владивосток
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Туристический катамаран, загоревшийся у берегов Владивостока, затонул, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Затонул", - сказал собеседник агентства. Ранее поступило сообщение о пожаре на судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, данных о пострадавших нет, сообщал РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях разошлись кадры с горящим катамараном, отмечается , что действие происходит у полуострова Шкота во Владивостоке. В турфирме, владеющей судном, РИА Новости рассказали, что на борту были туристы, никто не пострадал, они эвакуированы.
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владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Владивосток, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Источник: туристический катамаран, загоревшийся у Владивостока, затонул

Загоревшийся у берегов Владивостока туристический катамаран затонул

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпасатели
Спасатели - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Туристический катамаран, загоревшийся у берегов Владивостока, затонул, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Затонул", - сказал собеседник агентства.
Ранее поступило сообщение о пожаре на судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, данных о пострадавших нет, сообщал РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях разошлись кадры с горящим катамараном, отмечается , что действие происходит у полуострова Шкота во Владивостоке. В турфирме, владеющей судном, РИА Новости рассказали, что на борту были туристы, никто не пострадал, они эвакуированы.
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ВладивостокРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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