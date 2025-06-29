https://ria.ru/20250629/izrail-2026089014.html

Турецкий политик заявил о неожиданных потерях Израиля в конфликте с Ираном

Турецкий политик заявил о неожиданных потерях Израиля в конфликте с Ираном - РИА Новости, 29.06.2025

Турецкий политик заявил о неожиданных потерях Израиля в конфликте с Ираном

Израиль не смог добиться своих целей в конфликте с Ираном, понес потери, каких не ожидал, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T06:21:00+03:00

2025-06-29T06:21:00+03:00

2025-06-29T15:40:00+03:00

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АНКАРА, 29 июн — РИА Новости. Израиль не смог добиться своих целей в конфликте с Ираном, понес потери, каких не ожидал, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил о победе Тегерана над Тель-Авивом по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ с победой над Израилем. Официальный представитель Минздрава Исламской Республики Хосейн Керманпур заявил, что в результате атак Израиля по территории Ирана погибло более 620 человек, 4870 пострадали. В свою очередь, Израиль заявил о более 20 погибших и свыше 1470 пострадавших. "Какую цель преследовал Израиль при нападении? Уничтожить ядерный потенциал Ирана, уничтожить волю и решимость иранского народа к борьбе, способствовать смене режима в Иране и создать правительство под командованием империализма. Предотвратить превращение Ирана в угрозу для Израиля, нанеся ему огромный ущерб. Удалось ли Израилю достичь этих целей? Нет", — сказал Сефа. По его словам, Израиль понес огромный ущерб и материальные потери, которых он не ожидал. "Иран остался таким же, каким был 12 дней назад. Более того, он стал еще более престижным среди стран региона. И кто победил?" — отметил эксперт. Vatan — турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250628/izrail-2026021782.html

https://ria.ru/20250623/izrail-2024972166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте