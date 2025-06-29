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СМИ: Иран ждет одобрения Хаменеи на переговоры с США
СМИ: Иран ждет одобрения Хаменеи на переговоры с США - РИА Новости, 29.06.2025
СМИ: Иран ждет одобрения Хаменеи на переговоры с США
Иранские чиновники выражают интерес к переговорам с США, однако ждут одобрения верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, сообщает газета... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T23:25:00+03:00
2025-06-29T23:25:00+03:00
2025-06-29T23:25:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Иранские чиновники выражают интерес к переговорам с США, однако ждут одобрения верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, сообщает газета Jerusalem Post. "Высокопоставленные иранские чиновники ждут зеленый свет от верховного лидера Али Хаменеи на начало переговоров с администрацией (президента США Дональда – ред.) Трампа", - пишет издание. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, сша, иран, израиль, али хаменеи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: Иран ждет одобрения Хаменеи на переговоры с США
Jerusalem Post: иранские чиновники ждут одобрения Хаменеи на переговоры с США