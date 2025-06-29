https://ria.ru/20250629/iran-2026180189.html

СМИ: Иран ждет одобрения Хаменеи на переговоры с США

СМИ: Иран ждет одобрения Хаменеи на переговоры с США - РИА Новости, 29.06.2025

СМИ: Иран ждет одобрения Хаменеи на переговоры с США

Иранские чиновники выражают интерес к переговорам с США, однако ждут одобрения верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, сообщает газета... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T23:25:00+03:00

2025-06-29T23:25:00+03:00

2025-06-29T23:25:00+03:00

в мире

сша

иран

израиль

али хаменеи

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Иранские чиновники выражают интерес к переговорам с США, однако ждут одобрения верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, сообщает газета Jerusalem Post. "Высокопоставленные иранские чиновники ждут зеленый свет от верховного лидера Али Хаменеи на начало переговоров с администрацией (президента США Дональда – ред.) Трампа", - пишет издание. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250629/tramp--2026154754.html

https://ria.ru/20250626/iran-2025683224.html

сша

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, израиль, али хаменеи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте