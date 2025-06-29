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На нефтеперерабатывающем заводе в Иране взорвался резервуар с азотом - РИА Новости, 29.06.2025
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18:26 29.06.2025 (обновлено: 18:28 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/iran-2026160888.html
На нефтеперерабатывающем заводе в Иране взорвался резервуар с азотом
На нефтеперерабатывающем заводе в Иране взорвался резервуар с азотом - РИА Новости, 29.06.2025
На нефтеперерабатывающем заводе в Иране взорвался резервуар с азотом
Резервуар с азотом взорвался в одном из строящихся блоков нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Тебриз северо-западной иранской провинции Восточный... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T18:26:00+03:00
2025-06-29T18:28:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Резервуар с азотом взорвался в одном из строящихся блоков нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Тебриз северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан, передает агентство Mehr. "Взрыв резервуара с азотом в одном из строящихся блоков НПЗ в Тебризе стал причиной возникновения звука взрыва и появления дыма вокруг (этого НПЗ - ред.)", - говорится в сообщении агентства. По информации агентства, в результате происшествия никто не пострадал, а НПЗ продолжает работать.
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в мире, тебриз, иран
В мире, Тебриз, Иран
На нефтеперерабатывающем заводе в Иране взорвался резервуар с азотом

Mehr: в одном из блоков НПЗ на северо-западе Ирана взорвался резервуар с азотом

© Pixabay / mostafa_merajiГород Тебриз, Иран
Город Тебриз, Иран - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Pixabay / mostafa_meraji
Город Тебриз, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Резервуар с азотом взорвался в одном из строящихся блоков нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Тебриз северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан, передает агентство Mehr.
"Взрыв резервуара с азотом в одном из строящихся блоков НПЗ в Тебризе стал причиной возникновения звука взрыва и появления дыма вокруг (этого НПЗ - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
По информации агентства, в результате происшествия никто не пострадал, а НПЗ продолжает работать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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