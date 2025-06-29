https://ria.ru/20250629/iran-2026160888.html

На нефтеперерабатывающем заводе в Иране взорвался резервуар с азотом

На нефтеперерабатывающем заводе в Иране взорвался резервуар с азотом - РИА Новости, 29.06.2025

На нефтеперерабатывающем заводе в Иране взорвался резервуар с азотом

Резервуар с азотом взорвался в одном из строящихся блоков нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Тебриз северо-западной иранской провинции Восточный... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T18:26:00+03:00

2025-06-29T18:26:00+03:00

2025-06-29T18:28:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Резервуар с азотом взорвался в одном из строящихся блоков нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Тебриз северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан, передает агентство Mehr. "Взрыв резервуара с азотом в одном из строящихся блоков НПЗ в Тебризе стал причиной возникновения звука взрыва и появления дыма вокруг (этого НПЗ - ред.)", - говорится в сообщении агентства. По информации агентства, в результате происшествия никто не пострадал, а НПЗ продолжает работать.

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в мире, тебриз, иран