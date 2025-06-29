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МИД Ирана призвал СБ ООН признать Израиль и США инициаторами акта агрессии - РИА Новости, 29.06.2025
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17:04 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/iran-2026153723.html
МИД Ирана призвал СБ ООН признать Израиль и США инициаторами акта агрессии
МИД Ирана призвал СБ ООН признать Израиль и США инициаторами акта агрессии - РИА Новости, 29.06.2025
МИД Ирана призвал СБ ООН признать Израиль и США инициаторами акта агрессии
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал СБ ООН признать Тель-Авив и Вашингтон инициаторами акта агрессии и потребовать от них возмещение ущерба, нанесенного Ирану... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T17:04:00+03:00
2025-06-29T17:04:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
аббас аракчи
антониу гутерреш
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ТЕГЕРАН, 29 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал СБ ООН признать Тель-Авив и Вашингтон инициаторами акта агрессии и потребовать от них возмещение ущерба, нанесенного Ирану в ходе их атак, об этом министр написал в письме, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. "Настоящим официально требуем Совет Безопасности признать израильский режим и США инициаторами акта агрессии и официально признать их ответственность за его последствия, в том числе выплату репараций и возмещение ущерба", - приводит текст письма министра его официальный Telegram-канал. Аракчи также призвал Совбез ООН привлечь к ответственности виновных в этой агрессии и предотвратить повторение преступлений. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250627/iran-2025827657.html
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в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи, антониу гутерреш, дональд трамп, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, Дональд Трамп, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
МИД Ирана призвал СБ ООН признать Израиль и США инициаторами акта агрессии

Глава МИД Ирана Аракчи призвал ООН признать Израиль и США инициаторами агрессии

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал СБ ООН признать Тель-Авив и Вашингтон инициаторами акта агрессии и потребовать от них возмещение ущерба, нанесенного Ирану в ходе их атак, об этом министр написал в письме, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.
"Настоящим официально требуем Совет Безопасности признать израильский режим и США инициаторами акта агрессии и официально признать их ответственность за его последствия, в том числе выплату репараций и возмещение ущерба", - приводит текст письма министра его официальный Telegram-канал.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Президент Ирана высказался об атаках США и Израиля на ядерные объекты
27 июня, 14:26
Аракчи также призвал Совбез ООН привлечь к ответственности виновных в этой агрессии и предотвратить повторение преступлений.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Эксперт оценил влияние отношений США и Ирана на мировую торговлю
26 июня, 16:50
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиАнтониу ГутеррешДональд ТрампООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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