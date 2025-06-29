https://ria.ru/20250629/iran-2026153723.html

МИД Ирана призвал СБ ООН признать Израиль и США инициаторами акта агрессии

МИД Ирана призвал СБ ООН признать Израиль и США инициаторами акта агрессии - РИА Новости, 29.06.2025

МИД Ирана призвал СБ ООН признать Израиль и США инициаторами акта агрессии

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал СБ ООН признать Тель-Авив и Вашингтон инициаторами акта агрессии и потребовать от них возмещение ущерба, нанесенного Ирану... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T17:04:00+03:00

2025-06-29T17:04:00+03:00

2025-06-29T17:04:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 29 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал СБ ООН признать Тель-Авив и Вашингтон инициаторами акта агрессии и потребовать от них возмещение ущерба, нанесенного Ирану в ходе их атак, об этом министр написал в письме, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. "Настоящим официально требуем Совет Безопасности признать израильский режим и США инициаторами акта агрессии и официально признать их ответственность за его последствия, в том числе выплату репараций и возмещение ущерба", - приводит текст письма министра его официальный Telegram-канал. Аракчи также призвал Совбез ООН привлечь к ответственности виновных в этой агрессии и предотвратить повторение преступлений. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250627/iran-2025827657.html

https://ria.ru/20250626/ssha-2025602050.html

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в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи, антониу гутерреш, дональд трамп, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте