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Замглавы Минюста усомнился, что ИИ сможет заменить судебного эксперта - РИА Новости, 29.06.2025
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23:43 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/ii-2026180882.html
Замглавы Минюста усомнился, что ИИ сможет заменить судебного эксперта
Замглавы Минюста усомнился, что ИИ сможет заменить судебного эксперта - РИА Новости, 29.06.2025
Замглавы Минюста усомнился, что ИИ сможет заменить судебного эксперта
Искусственный интеллект (ИИ) вряд ли заменит в будущем судебного эксперта, однако ИИ уже сейчас помогает специалистам в проведении тех или иных исследований,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T23:43:00+03:00
2025-06-29T23:43:00+03:00
общество
технологии
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
ии
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) вряд ли заменит в будущем судебного эксперта, однако ИИ уже сейчас помогает специалистам в проведении тех или иных исследований, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. Первый замминистра отметил, что эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе и в полном объеме, подчеркнув, что он несет уголовную ответственность за качество своей работы. "Учитывая, что система искусственного интеллекта находится в стадии активного развития и изучения, уровень доверия к результатам её работы остается ограниченным", - сказал Забарчук. Он добавил, что вместе с тем уже сейчас есть ряд экспертиз, где искусственный интеллект используется в качестве вспомогательного инструмента. Так, при проведении технической экспертизы документов ИИ помогает отобрать десятки наиболее релевантных изображений из тысяч объектов, что позволяет эксперту сосредоточиться непосредственно на детальном анализе отобранных образцов. А в рамках лингвистической экспертизы ИИ распознает и расшифровывает содержание аудиозаписей и видео, помогая специалистам и сохраняя их время. "Однако утверждение о полной замене человека технологиями ИИ является преждевременным. Даже при условии значительного расширения возможностей обработки больших объемов информации искусственным интеллектом дальнейшая интерпретация результатов должна осуществляться специалистом-экспертом. Таким образом, ключевое значение продолжает принадлежать методикам и профессиональному опыту квалифицированного эксперта, способного обеспечить достоверность выводов в сложных юридических экспертных ситуациях, включая случаи рассмотрения уголовных дел", - сказал Забарчук. День судебного эксперта отметили в России 28 июня. Профессиональный праздник был установлен постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина, подписанным 29 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20250621/meditsina-2024549851.html
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общество, технологии, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), ии, искусственный интеллект (ии)
Общество, Технологии, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), ИИ, Искусственный интеллект (ИИ)
Замглавы Минюста усомнился, что ИИ сможет заменить судебного эксперта

Замглавы Минюста Забарчук: ИИ вряд ли в будущем заменит судебного эксперта

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) вряд ли заменит в будущем судебного эксперта, однако ИИ уже сейчас помогает специалистам в проведении тех или иных исследований, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.
Первый замминистра отметил, что эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе и в полном объеме, подчеркнув, что он несет уголовную ответственность за качество своей работы.
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"Учитывая, что система искусственного интеллекта находится в стадии активного развития и изучения, уровень доверия к результатам её работы остается ограниченным", - сказал Забарчук.
Он добавил, что вместе с тем уже сейчас есть ряд экспертиз, где искусственный интеллект используется в качестве вспомогательного инструмента. Так, при проведении технической экспертизы документов ИИ помогает отобрать десятки наиболее релевантных изображений из тысяч объектов, что позволяет эксперту сосредоточиться непосредственно на детальном анализе отобранных образцов. А в рамках лингвистической экспертизы ИИ распознает и расшифровывает содержание аудиозаписей и видео, помогая специалистам и сохраняя их время.
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"Однако утверждение о полной замене человека технологиями ИИ является преждевременным. Даже при условии значительного расширения возможностей обработки больших объемов информации искусственным интеллектом дальнейшая интерпретация результатов должна осуществляться специалистом-экспертом. Таким образом, ключевое значение продолжает принадлежать методикам и профессиональному опыту квалифицированного эксперта, способного обеспечить достоверность выводов в сложных юридических экспертных ситуациях, включая случаи рассмотрения уголовных дел", - сказал Забарчук.
День судебного эксперта отметили в России 28 июня. Профессиональный праздник был установлен постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина, подписанным 29 сентября 2022 года.
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