Эксперт оценил перспективы поставок газа из России по "Турецкому потоку"
Белогорьев: поставки российского газа по "Турецкому потоку" будут стабильными
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поставки газа из России по "Турецкому потоку" и его продолжению - "Балканскому потоку" в ближайшие 2,5 года будут стабильными, вряд ли прекратятся даже при введении ЕС эмбарго на российский газ, такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Что касается "Турецкого потока" и его продолжения в виде "Балканского потока", думаю, что там будет достаточно стабильный объем поставок в ближайшие 2,5 года", – отметил эксперт.
Если по итогам 2025 года поставки по турецкому транзиту будут примерно 15–16 миллиардов кубометров, то к 2028 году в базовом сценарии упадут до 12 миллиардов кубометров, уточнил собеседник агентства.
"Я не думаю, что они могут полностью прекратиться. Даже если представить, что ЕС введет эмбарго на российский газ, почти наверняка этот газ физически будет продолжать попадать в Турцию", – сказал он.
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