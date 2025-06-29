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Эксперт оценил перспективы поставок газа из России по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 29.06.2025
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11:37 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/gaz-2026122158.html
Эксперт оценил перспективы поставок газа из России по "Турецкому потоку"
Эксперт оценил перспективы поставок газа из России по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 29.06.2025
Эксперт оценил перспективы поставок газа из России по "Турецкому потоку"
Поставки газа из России по "Турецкому потоку" и его продолжению - "Балканскому потоку" в ближайшие 2,5 года будут стабильными, вряд ли прекратятся даже при... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:37:00+03:00
2025-06-29T11:37:00+03:00
экономика
венгрия
греция
россия
евросоюз
газпром
турецкий поток
турция
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поставки газа из России по "Турецкому потоку" и его продолжению - "Балканскому потоку" в ближайшие 2,5 года будут стабильными, вряд ли прекратятся даже при введении ЕС эмбарго на российский газ, такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Что касается "Турецкого потока" и его продолжения в виде "Балканского потока", думаю, что там будет достаточно стабильный объем поставок в ближайшие 2,5 года", – отметил эксперт. Помимо традиционных потребителей (Венгрии, Сербии, Греции и других стран), на "Турецкий поток" с 2024 года переключилась Словакия – газ до нее доходит теперь транзитом через Венгрию, уточнил Белогорьев. Но постепенно, по словам эксперта, могут "отпасть" Греция, Болгария и Румыния". Если по итогам 2025 года поставки по турецкому транзиту будут примерно 15–16 миллиардов кубометров, то к 2028 году в базовом сценарии упадут до 12 миллиардов кубометров, уточнил собеседник агентства. "Я не думаю, что они могут полностью прекратиться. Даже если представить, что ЕС введет эмбарго на российский газ, почти наверняка этот газ физически будет продолжать попадать в Турцию", – сказал он. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
https://ria.ru/20250627/turtsija-2025828715.html
https://ria.ru/20250613/gaz-2022672417.html
https://ria.ru/20250611/evropa-2022038053.html
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экономика, венгрия, греция, россия, евросоюз, газпром, турецкий поток, турция
Экономика, Венгрия, Греция, Россия, Евросоюз, Газпром, Турецкий поток, Турция
Эксперт оценил перспективы поставок газа из России по "Турецкому потоку"

Белогорьев: поставки российского газа по "Турецкому потоку" будут стабильными

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поставки газа из России по "Турецкому потоку" и его продолжению - "Балканскому потоку" в ближайшие 2,5 года будут стабильными, вряд ли прекратятся даже при введении ЕС эмбарго на российский газ, такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Что касается "Турецкого потока" и его продолжения в виде "Балканского потока", думаю, что там будет достаточно стабильный объем поставок в ближайшие 2,5 года", – отметил эксперт.
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Помимо традиционных потребителей (Венгрии, Сербии, Греции и других стран), на "Турецкий поток" с 2024 года переключилась Словакия – газ до нее доходит теперь транзитом через Венгрию, уточнил Белогорьев. Но постепенно, по словам эксперта, могут "отпасть" Греция, Болгария и Румыния".
Если по итогам 2025 года поставки по турецкому транзиту будут примерно 15–16 миллиардов кубометров, то к 2028 году в базовом сценарии упадут до 12 миллиардов кубометров, уточнил собеседник агентства.
"Я не думаю, что они могут полностью прекратиться. Даже если представить, что ЕС введет эмбарго на российский газ, почти наверняка этот газ физически будет продолжать попадать в Турцию", – сказал он.
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Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
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ЭкономикаВенгрияГрецияРоссияЕвросоюзГазпромТурецкий потокТурция
 
 
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