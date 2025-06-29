https://ria.ru/20250629/frg-2026170290.html

Партия "Зеленых" призвала к срочным действиям по запрету АдГ

Партия "Зеленых" призвала к срочным действиям по запрету АдГ - РИА Новости, 29.06.2025

Партия "Зеленых" призвала к срочным действиям по запрету АдГ

После того как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на своем съезде приняла решение подготовить заявку в суд для запрета правой партии "Альтернатива... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T20:28:00+03:00

2025-06-29T20:28:00+03:00

2025-06-29T20:28:00+03:00

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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. После того как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на своем съезде приняла решение подготовить заявку в суд для запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), партия "Зелёных" призвала к срочным практическим шагам, в частности, она потребовала созыва внеочередной конференции министров внутренних дел федеральных земель страны, чтобы обсудить возможность запрета АдГ, пишет газета Welt. Отмечается, что представители фракции "Зелёных" в бундестаге - парламентский секретарь Ирене Михалич и зампредседателя Константин фон Нотц - раскритиковали вялость в действиях и указали, что по этой теме "уже потеряно много времени", по их мнению, вице-канцлер Ларс Клингбайль (от СДПГ) "до сих пор не был движущей силой в этом вопросе". По их словам, министерства внутренних дел от СДПГ должны начать активную работу совместно с ХДС/ХСС, чтобы собрать все необходимые основания для запуска процесса запрета. Также они призвали канцлера Фридриха Мерца и министра внутренних дел Александра Добриндта "определиться с позицией" и активно поддержать инициативу. По мнению "зеленых", необходимо, чтобы министры внутренних дел от СДПГ действовали немедленно и вместе с союзом ХДС/ХСС собрали все необходимые основания для запуска процесса запрета. "С этой целью мы призываем как можно скорее созвать специальную конференцию министров внутренних дел", - приводятся в издании слова представителей Зеленых. Как сообщала ранее немецкая газета Bild, депутаты СДПГ на своем съезде в Берлине в воскресенье приняли решение подготовить заявку в суд для запрета правой АдГ.

https://ria.ru/20250522/germanija-2018486189.html

https://ria.ru/20250611/germaniya-2022302395.html

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в мире, берлин (город), фридрих мерц, александр добриндт, хдс/хсс