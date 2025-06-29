Партия "Зеленых" призвала к срочным действиям по запрету АдГ
Welt: "Зеленые" потребовали созыва внеочередной конференции МВД для запрета АдГ
© AP Photo / Michael SohnЗдание Рейхстага в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. После того как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на своем съезде приняла решение подготовить заявку в суд для запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), партия "Зелёных" призвала к срочным практическим шагам, в частности, она потребовала созыва внеочередной конференции министров внутренних дел федеральных земель страны, чтобы обсудить возможность запрета АдГ, пишет газета Welt.
Отмечается, что представители фракции "Зелёных" в бундестаге - парламентский секретарь Ирене Михалич и зампредседателя Константин фон Нотц - раскритиковали вялость в действиях и указали, что по этой теме "уже потеряно много времени", по их мнению, вице-канцлер Ларс Клингбайль (от СДПГ) "до сих пор не был движущей силой в этом вопросе".
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По их словам, министерства внутренних дел от СДПГ должны начать активную работу совместно с ХДС/ХСС, чтобы собрать все необходимые основания для запуска процесса запрета. Также они призвали канцлера Фридриха Мерца и министра внутренних дел Александра Добриндта "определиться с позицией" и активно поддержать инициативу. По мнению "зеленых", необходимо, чтобы министры внутренних дел от СДПГ действовали немедленно и вместе с союзом ХДС/ХСС собрали все необходимые основания для запуска процесса запрета.
"С этой целью мы призываем как можно скорее созвать специальную конференцию министров внутренних дел", - приводятся в издании слова представителей Зеленых.
Как сообщала ранее немецкая газета Bild, депутаты СДПГ на своем съезде в Берлине в воскресенье приняли решение подготовить заявку в суд для запрета правой АдГ.