https://ria.ru/20250629/f-16-2026149423.html

В Раде обвинили военное руководство Украины в гибели пилотов F-16

В Раде обвинили военное руководство Украины в гибели пилотов F-16 - РИА Новости, 29.06.2025

В Раде обвинили военное руководство Украины в гибели пилотов F-16

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая после очередной потери ВСУ истребителя F-16 и гибели пилота заявила, что командование ВСУ, не развивая дроновые... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T16:14:00+03:00

2025-06-29T16:14:00+03:00

2025-06-29T16:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

владимир путин

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая после очередной потери ВСУ истребителя F-16 и гибели пилота заявила, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата дронов. Ранее в воскресенье украинский 24-й телеканал сообщал, что еще один, переданный Киеву западными странами, истребитель F-16 был потерян из-за полученного повреждения. В свою очередь, ВВС Украины подтвердили в воскресенье потерю поставленного Западом Киеву на вооружение истребителя F-16 вместе с пилотом. Киевский режим ранее признал, что к началу июня потерял три истребителя F-16. Безуглая охарактеризовала эту ситуацию как фактическое "убийство" пилотов. "Украина потеряла пилота F-16 и еще один самолет. Если не развивать дроновые ПВО, блокировать закупки и одновременно посылать дорогостоящих живых летчиков сбивать (дроны - ред.), то это - убийство пилотов и уничтожение самолетов", - написала Безуглаяв своем Telegram-канале. Депутат напомнила, что результаты расследования первой катастрофы F-16 до сих пор не обнародованы. Истребители F-16 не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026130270.html

https://ria.ru/20250629/duda-2026095645.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, верховная рада украины, f-16, в мире