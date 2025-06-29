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В Раде обвинили военное руководство Украины в гибели пилотов F-16 - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/f-16-2026149423.html
В Раде обвинили военное руководство Украины в гибели пилотов F-16
В Раде обвинили военное руководство Украины в гибели пилотов F-16 - РИА Новости, 29.06.2025
В Раде обвинили военное руководство Украины в гибели пилотов F-16
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая после очередной потери ВСУ истребителя F-16 и гибели пилота заявила, что командование ВСУ, не развивая дроновые... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T16:14:00+03:00
2025-06-29T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая после очередной потери ВСУ истребителя F-16 и гибели пилота заявила, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата дронов. Ранее в воскресенье украинский 24-й телеканал сообщал, что еще один, переданный Киеву западными странами, истребитель F-16 был потерян из-за полученного повреждения. В свою очередь, ВВС Украины подтвердили в воскресенье потерю поставленного Западом Киеву на вооружение истребителя F-16 вместе с пилотом. Киевский режим ранее признал, что к началу июня потерял три истребителя F-16. Безуглая охарактеризовала эту ситуацию как фактическое "убийство" пилотов. "Украина потеряла пилота F-16 и еще один самолет. Если не развивать дроновые ПВО, блокировать закупки и одновременно посылать дорогостоящих живых летчиков сбивать (дроны - ред.), то это - убийство пилотов и уничтожение самолетов", - написала Безуглаяв своем Telegram-канале. Депутат напомнила, что результаты расследования первой катастрофы F-16 до сих пор не обнародованы. Истребители F-16 не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026130270.html
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украина, россия, киев, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, верховная рада украины, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Верховная Рада Украины, F-16, В мире
В Раде обвинили военное руководство Украины в гибели пилотов F-16

Депутат Рады Безуглая обвинила военное руководство Украины в гибели пилотов F-16

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая после очередной потери ВСУ истребителя F-16 и гибели пилота заявила, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата дронов.
Ранее в воскресенье украинский 24-й телеканал сообщал, что еще один, переданный Киеву западными странами, истребитель F-16 был потерян из-за полученного повреждения. В свою очередь, ВВС Украины подтвердили в воскресенье потерю поставленного Западом Киеву на вооружение истребителя F-16 вместе с пилотом. Киевский режим ранее признал, что к началу июня потерял три истребителя F-16.
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Безуглая охарактеризовала эту ситуацию как фактическое "убийство" пилотов. "Украина потеряла пилота F-16 и еще один самолет. Если не развивать дроновые ПВО, блокировать закупки и одновременно посылать дорогостоящих живых летчиков сбивать (дроны - ред.), то это - убийство пилотов и уничтожение самолетов", - написала Безуглаяв своем Telegram-канале.
Депутат напомнила, что результаты расследования первой катастрофы F-16 до сих пор не обнародованы.
Истребители F-16 не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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