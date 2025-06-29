В Раде обвинили военное руководство Украины в гибели пилотов F-16
Депутат Рады Безуглая обвинила военное руководство Украины в гибели пилотов F-16
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая после очередной потери ВСУ истребителя F-16 и гибели пилота заявила, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата дронов.
Ранее в воскресенье украинский 24-й телеканал сообщал, что еще один, переданный Киеву западными странами, истребитель F-16 был потерян из-за полученного повреждения. В свою очередь, ВВС Украины подтвердили в воскресенье потерю поставленного Западом Киеву на вооружение истребителя F-16 вместе с пилотом. Киевский режим ранее признал, что к началу июня потерял три истребителя F-16.
Безуглая охарактеризовала эту ситуацию как фактическое "убийство" пилотов. "Украина потеряла пилота F-16 и еще один самолет. Если не развивать дроновые ПВО, блокировать закупки и одновременно посылать дорогостоящих живых летчиков сбивать (дроны - ред.), то это - убийство пилотов и уничтожение самолетов", - написала Безуглаяв своем Telegram-канале.
Депутат напомнила, что результаты расследования первой катастрофы F-16 до сих пор не обнародованы.
Истребители F-16 не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.