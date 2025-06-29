Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о потере здравого смысла у Макрона и Мерца - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 29.06.2025 (обновлено: 11:39 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/evropa-2026114284.html
Лавров заявил о потере здравого смысла у Макрона и Мерца
Лавров заявил о потере здравого смысла у Макрона и Мерца - РИА Новости, 29.06.2025
Лавров заявил о потере здравого смысла у Макрона и Мерца
Глава МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам встречи с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Среди прочего он осудил агрессивные... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T10:23:00+03:00
2025-06-29T11:39:00+03:00
франция
германия
европа
в мире
эммануэль макрон
фридрих мерц
сергей лавров
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026114128_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09666b7e341e0b9ff51627c636c95638.jpg
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам встречи с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Среди прочего он осудил агрессивные заявления западных лидеров в адрес России и высказался о переговорах с Украиной.Главное — в материале РИА Новости.&quot;Одних этих цитат для человека, который мало-мальски понимает, что происходит в Европе, и следит за событиями, достаточно понять, что эти деятели окончательно утратили здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз&quot;."Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз".&quot;Прежде всего это устранение угроз безопасности России, которые возникли в результате расширения НАТО на восток при попытке втягивать Киев в североатлантический альянс с планами создания военной инфраструктуры на территории Украины, нацеленной против Российской Федерации&quot;.Лавров 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, запланировано его участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html
франция
германия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пресс-конференция глав МИД России и Киргизии после переговоров
Пресс-конференция глав МИД России и Киргизии после переговоров
2025-06-29T10:23
true
PT22M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026114128_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b2face20756cb62078681bd22834d542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, германия, европа, в мире, эммануэль макрон, фридрих мерц, сергей лавров, одкб, нато, россия
Франция, Германия, Европа, В мире, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, ОДКБ, НАТО, Россия
Лавров заявил о потере здравого смысла у Макрона и Мерца

Лавров: Макрон и Мерц окончательно утратили здравый смысл

Читать ria.ru в
Дзен
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам встречи с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Среди прочего он осудил агрессивные заявления западных лидеров в адрес России и высказался о переговорах с Украиной.
Главное — в материале РИА Новости.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц утратили здравый смысл.
  • Дипломат напомнил об их недавней совместной статье, где политики назвали Москву "главной угрозой" и призвали Европу вооружаться.
  • Также они обвинили Россию в ведении "империалистических войн":
«

"Одних этих цитат для человека, который мало-мальски понимает, что происходит в Европе, и следит за событиями, достаточно понять, что эти деятели окончательно утратили здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • Печально, что Франция и Германия возвращаются к тем инстинктам.
  • Западные страны, вероятно, начинают догадываться, что у них не получится нанести стратегическое поражение Москве:
«
"Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • Россия открыта к честной работе по урегулированию конфликта с Украиной.
  • При этом страна не готова к жульническим подходам, к которым подталкивают Киев некоторые европейские лидеры.
  • Для решения всех вопросов необходимо устранить первопричины кризиса:
«

"Прежде всего это устранение угроз безопасности России, которые возникли в результате расширения НАТО на восток при попытке втягивать Киев в североатлантический альянс с планами создания военной инфраструктуры на территории Украины, нацеленной против Российской Федерации".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • Важно прекратить преступную деятельность по истреблению всего русского, прав русскоязычных жителей Украины.
Лавров 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, запланировано его участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
"Дранг нах Остен 2.0": определен срок нападения НАТО на Россию
25 июня, 08:00
 
ФранцияГерманияЕвропаВ миреЭммануэль МакронФридрих МерцСергей ЛавровОДКБНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала