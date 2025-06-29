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Лавров заявил о потере здравого смысла у Макрона и Мерца

Лавров заявил о потере здравого смысла у Макрона и Мерца - РИА Новости, 29.06.2025

Лавров заявил о потере здравого смысла у Макрона и Мерца

Глава МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам встречи с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Среди прочего он осудил агрессивные... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T10:23:00+03:00

2025-06-29T10:23:00+03:00

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам встречи с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Среди прочего он осудил агрессивные заявления западных лидеров в адрес России и высказался о переговорах с Украиной.Главное — в материале РИА Новости."Одних этих цитат для человека, который мало-мальски понимает, что происходит в Европе, и следит за событиями, достаточно понять, что эти деятели окончательно утратили здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз"."Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз"."Прежде всего это устранение угроз безопасности России, которые возникли в результате расширения НАТО на восток при попытке втягивать Киев в североатлантический альянс с планами создания военной инфраструктуры на территории Украины, нацеленной против Российской Федерации".Лавров 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, запланировано его участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресс-конференция глав МИД России и Киргизии после переговоров Пресс-конференция глав МИД России и Киргизии после переговоров 2025-06-29T10:23 true PT22M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франция, германия, европа, в мире, эммануэль макрон, фридрих мерц, сергей лавров, одкб, нато, россия