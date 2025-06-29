https://ria.ru/20250629/evropa-2025891110.html

"Разбомбили вовсе не Иран". Европа разводит руками после решения Трампа

"Разбомбили вовсе не Иран". Европа разводит руками после решения Трампа - РИА Новости, 29.06.2025

"Разбомбили вовсе не Иран". Европа разводит руками после решения Трампа

Европейцы негодуют: их международное влияние падает, а нарастающая конфронтация с Вашингтоном дает Брюсселю повод лишний раз задуматься об отношениях с... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T08:00:00+03:00

2025-06-29T08:00:00+03:00

2025-06-29T08:03:00+03:00

франция

иран

германия

эммануэль макрон

франсуа олланд

фридрих мерц

евросоюз

кир стармер

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Европейцы негодуют: их международное влияние падает, а нарастающая конфронтация с Вашингтоном дает Брюсселю повод лишний раз задуматься об отношениях с ближайшим союзником. Что будет с ЕС дальше — в материале РИА Новости.Зов предков"Евротройка" (Франция, Германия и Великобритания) беспокоится о том, имеет ли ее слово по ближневосточной теме хоть какой-то вес, отмечает Foreign Policy. Пока лидеры стран и чиновники Брюсселя делают одно заявление за другим, Вашингтон действует без учета их мнений.Источник в дипломатических кругах Евросоюза рассказал изданию, что Иран, например, был готов разговаривать с США через посредничество европейцев, что стало для них своего рода "маленькой победой". Однако затем последовали удары, о которых Германию и большинство стран ЕС заранее не уведомили."Европа мало влияет на конфликт между Израилем и Ираном", — пишет немецкое издание Tagesspiegel.Тем более это отвлекает от поддержки киевского режима в условиях падения интереса у США. Да и решительно выступить единым фронтом на Ближнем Востоке, как в случае с Украиной, европейские лидеры оказались неспособны: одни солидарны с Израилем, другие сомневаются.Взять даже высказывания глав Германии и Франции. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Израиль, нанося удары по Ирану, делает за них "грязную работу". За такие слова на него сразу же ополчилась общественность.Двадцать немецких политиков и деятелей культуры подписали заявление в прокуратуру, обвинив Мерца в нарушении законодательства ФРГ о пропаганде нацизма. Ведь в похожем ключе высказывался оберштурмфюрер СС Август Хефнер, который называл "грязной работой" расстрелы в Бабьем Яру. Но сам канцлер остался непреклонен."Для нас и лично для меня нет причин критиковать то, что Израиль начал неделю назад. И также нет причин критиковать то, что сделали США", — подчеркнул он позднее.Эммануэль Макрон же высказался несколько иначе. "Ничто не оправдывает удары Израиля по энергетической и гражданской инфраструктуре Ирана. Это первое. А во-вторых, необходимо избрать путь переговоров", — заявил французский лидер.По его словам, для Парижа "нелегитимны" и атаки США, даже с учетом того, что Франция разделяет цель не дать Ирану обрести ядерное оружие.Время одиночестваКак рассказал РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, ситуация на Ближнем Востоке показывает уровень доверия между Европой и Америкой в целом."Сегодня проблема в том, что между США и ЕС больше нет понимания. Лучший пример — то, что происходит в Иране", — отметил политик.Однако началось это задолго до президентства Дональда Трампа. Недавно Le Monde напомнила о "не самой приятной" странице истории европейской политики на Ближнем Востоке.В 2013-м Франция хотела наравне со Штатами принимать участие в событиях как в регионе, так и за его пределами. Париж ввел войска в Мали в рамках антитеррористической операции и собирался активно противостоять президенту Сирии Башару Асаду.После очередной химической атаки, якобы устроенной Дамаском, тогдашний президент Франсуа Олланд пообещал наказать виновных и нанести удары по сирийским войскам. В Елисейском дворце собрались высшие должностные лица. Французские истребители Rafale были готовы к взлету. Но без согласования с Белым домом начать операцию не могли.Занимавший тогда пост лидера США Барак Обама по телефону неожиданно заявил Олланду, что ему нужно обсудить все с конгрессом."Это был удар по голове. Я не мог в это поверить", — рассказывал потом бывший министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан. В Париже хотели решить все быстро и без лишних разговоров.Но Вашингтон сделал ставку на решение вопроса с Москвой, которая смогла добиться от Запада согласия на добровольное разоружение Сирии от химического оружия. Le Monde считает, что это расхождение между союзниками стало переломным моментом в их отношениях. Евросоюз, по сути, потерял опору на Ближнем Востоке, оказавшись наедине с проблемами, которые сам когда-то породил."Европа осталась в одиночестве, но пока еще не осознает этого", — подводит итог автор статьи.Огонь по своимОднако возможность ответить американцам у Европы еще есть, считает бывшая помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер."Она (Европа — Прим. ред.) может лишить Соединенные Штаты права использовать американские военные базы у себя для операций в Африке, Азии и на Ближнем Востоке", — приводит слова Валландер издание Foreign Affairs.Исторически сложилось так, что Германия, Франция и Великобритания по-разному, но всегда участвовали в ближневосточных делах, однако сейчас все изменилось, подчеркивает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко."Возник феномен: политики, которые стоят во главе этих стран, неспособны заниматься такими проблемами. События последних дней показали полную внешнеполитическую некомпетентность и Макрона, и Мерца, и британского премьера Кира Стармера. И это не потому, что ближневосточные страны им не нужны. Просто по-другому у них не получается. Конечно, сейчас сохраняется и, вероятно, в какой-то степени будет сохраняться присутствие в регионе. Там до сих пор остаются их представители. Но вопрос, кто будет это развивать? Европейцы не могут взять верный тон, не могут определиться, что им нужно на Ближнем Востоке. Это прекрасно понимают Израиль, Иран и та же Турция", — говорит аналитик.Поэтому ближневосточные страны не обращаются ни к кому из лидеров "евротройки", а им остается только, "размахивая руками, делать отрывочные и непоследовательные заявления" для прессы."Образно говоря — "король-то голый". Даже не нужно вспоминать о провальной политике Макрона в Африке или провальных отношениях Стармера с ЕС, или провалах внешнего курса Германии", — отмечает Оленченко.По его мнению, ударами по Ирану "разбомбили не Иран, а, фигурально выражаясь, европейских руководителей". Теперь для стран Ближнего Востока и всего международного сообщества стало еще очевиднее, что нынешние лидеры Европы неспособны справиться с властью, которую получили.

https://ria.ru/20250620/zapad-2023928142.html

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франция, иран, германия, эммануэль макрон, франсуа олланд, фридрих мерц, евросоюз, кир стармер, дональд трамп, великобритания, барак обама