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"Разбомбили вовсе не Иран". Европа разводит руками после решения Трампа - РИА Новости, 29.06.2025
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08:00 29.06.2025 (обновлено: 08:03 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/evropa-2025891110.html
"Разбомбили вовсе не Иран". Европа разводит руками после решения Трампа
"Разбомбили вовсе не Иран". Европа разводит руками после решения Трампа - РИА Новости, 29.06.2025
"Разбомбили вовсе не Иран". Европа разводит руками после решения Трампа
Европейцы негодуют: их международное влияние падает, а нарастающая конфронтация с Вашингтоном дает Брюсселю повод лишний раз задуматься об отношениях с... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:00:00+03:00
2025-06-29T08:03:00+03:00
франция
иран
германия
эммануэль макрон
франсуа олланд
фридрих мерц
евросоюз
кир стармер
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Европейцы негодуют: их международное влияние падает, а нарастающая конфронтация с Вашингтоном дает Брюсселю повод лишний раз задуматься об отношениях с ближайшим союзником. Что будет с ЕС дальше — в материале РИА Новости.Зов предков"Евротройка" (Франция, Германия и Великобритания) беспокоится о том, имеет ли ее слово по ближневосточной теме хоть какой-то вес, отмечает Foreign Policy. Пока лидеры стран и чиновники Брюсселя делают одно заявление за другим, Вашингтон действует без учета их мнений.Источник в дипломатических кругах Евросоюза рассказал изданию, что Иран, например, был готов разговаривать с США через посредничество европейцев, что стало для них своего рода "маленькой победой". Однако затем последовали удары, о которых Германию и большинство стран ЕС заранее не уведомили."Европа мало влияет на конфликт между Израилем и Ираном", — пишет немецкое издание Tagesspiegel.Тем более это отвлекает от поддержки киевского режима в условиях падения интереса у США. Да и решительно выступить единым фронтом на Ближнем Востоке, как в случае с Украиной, европейские лидеры оказались неспособны: одни солидарны с Израилем, другие сомневаются.Взять даже высказывания глав Германии и Франции. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Израиль, нанося удары по Ирану, делает за них "грязную работу". За такие слова на него сразу же ополчилась общественность.Двадцать немецких политиков и деятелей культуры подписали заявление в прокуратуру, обвинив Мерца в нарушении законодательства ФРГ о пропаганде нацизма. Ведь в похожем ключе высказывался оберштурмфюрер СС Август Хефнер, который называл "грязной работой" расстрелы в Бабьем Яру. Но сам канцлер остался непреклонен."Для нас и лично для меня нет причин критиковать то, что Израиль начал неделю назад. И также нет причин критиковать то, что сделали США", — подчеркнул он позднее.Эммануэль Макрон же высказался несколько иначе. "Ничто не оправдывает удары Израиля по энергетической и гражданской инфраструктуре Ирана. Это первое. А во-вторых, необходимо избрать путь переговоров", — заявил французский лидер.По его словам, для Парижа "нелегитимны" и атаки США, даже с учетом того, что Франция разделяет цель не дать Ирану обрести ядерное оружие.Время одиночестваКак рассказал РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, ситуация на Ближнем Востоке показывает уровень доверия между Европой и Америкой в целом."Сегодня проблема в том, что между США и ЕС больше нет понимания. Лучший пример — то, что происходит в Иране", — отметил политик.Однако началось это задолго до президентства Дональда Трампа. Недавно Le Monde напомнила о "не самой приятной" странице истории европейской политики на Ближнем Востоке.В 2013-м Франция хотела наравне со Штатами принимать участие в событиях как в регионе, так и за его пределами. Париж ввел войска в Мали в рамках антитеррористической операции и собирался активно противостоять президенту Сирии Башару Асаду.После очередной химической атаки, якобы устроенной Дамаском, тогдашний президент Франсуа Олланд пообещал наказать виновных и нанести удары по сирийским войскам. В Елисейском дворце собрались высшие должностные лица. Французские истребители Rafale были готовы к взлету. Но без согласования с Белым домом начать операцию не могли.Занимавший тогда пост лидера США Барак Обама по телефону неожиданно заявил Олланду, что ему нужно обсудить все с конгрессом."Это был удар по голове. Я не мог в это поверить", — рассказывал потом бывший министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан. В Париже хотели решить все быстро и без лишних разговоров.Но Вашингтон сделал ставку на решение вопроса с Москвой, которая смогла добиться от Запада согласия на добровольное разоружение Сирии от химического оружия. Le Monde считает, что это расхождение между союзниками стало переломным моментом в их отношениях. Евросоюз, по сути, потерял опору на Ближнем Востоке, оказавшись наедине с проблемами, которые сам когда-то породил."Европа осталась в одиночестве, но пока еще не осознает этого", — подводит итог автор статьи.Огонь по своимОднако возможность ответить американцам у Европы еще есть, считает бывшая помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер."Она (Европа — Прим. ред.) может лишить Соединенные Штаты права использовать американские военные базы у себя для операций в Африке, Азии и на Ближнем Востоке", — приводит слова Валландер издание Foreign Affairs.Исторически сложилось так, что Германия, Франция и Великобритания по-разному, но всегда участвовали в ближневосточных делах, однако сейчас все изменилось, подчеркивает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко."Возник феномен: политики, которые стоят во главе этих стран, неспособны заниматься такими проблемами. События последних дней показали полную внешнеполитическую некомпетентность и Макрона, и Мерца, и британского премьера Кира Стармера. И это не потому, что ближневосточные страны им не нужны. Просто по-другому у них не получается. Конечно, сейчас сохраняется и, вероятно, в какой-то степени будет сохраняться присутствие в регионе. Там до сих пор остаются их представители. Но вопрос, кто будет это развивать? Европейцы не могут взять верный тон, не могут определиться, что им нужно на Ближнем Востоке. Это прекрасно понимают Израиль, Иран и та же Турция", — говорит аналитик.Поэтому ближневосточные страны не обращаются ни к кому из лидеров "евротройки", а им остается только, "размахивая руками, делать отрывочные и непоследовательные заявления" для прессы."Образно говоря — "король-то голый". Даже не нужно вспоминать о провальной политике Макрона в Африке или провальных отношениях Стармера с ЕС, или провалах внешнего курса Германии", — отмечает Оленченко.По его мнению, ударами по Ирану "разбомбили не Иран, а, фигурально выражаясь, европейских руководителей". Теперь для стран Ближнего Востока и всего международного сообщества стало еще очевиднее, что нынешние лидеры Европы неспособны справиться с властью, которую получили.
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франция, иран, германия, эммануэль макрон, франсуа олланд, фридрих мерц, евросоюз, кир стармер, дональд трамп, великобритания, барак обама
Франция, Иран, Германия, Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд, Фридрих Мерц, Евросоюз, Кир Стармер, Дональд Трамп, Великобритания, Барак Обама
"Разбомбили вовсе не Иран". Европа разводит руками после решения Трампа

Политолог Оленченко: лидеры Европы оказались некомпетентны на Ближнем Востоке

© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Европейцы негодуют: их международное влияние падает, а нарастающая конфронтация с Вашингтоном дает Брюсселю повод лишний раз задуматься об отношениях с ближайшим союзником. Что будет с ЕС дальше — в материале РИА Новости.

Зов предков

"Евротройка" (Франция, Германия и Великобритания) беспокоится о том, имеет ли ее слово по ближневосточной теме хоть какой-то вес, отмечает Foreign Policy. Пока лидеры стран и чиновники Брюсселя делают одно заявление за другим, Вашингтон действует без учета их мнений.
© AP Photo / David SmithАмериканский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / David Smith
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам
Источник в дипломатических кругах Евросоюза рассказал изданию, что Иран, например, был готов разговаривать с США через посредничество европейцев, что стало для них своего рода "маленькой победой". Однако затем последовали удары, о которых Германию и большинство стран ЕС заранее не уведомили.
"Европа мало влияет на конфликт между Израилем и Ираном", — пишет немецкое издание Tagesspiegel.
Тем более это отвлекает от поддержки киевского режима в условиях падения интереса у США. Да и решительно выступить единым фронтом на Ближнем Востоке, как в случае с Украиной, европейские лидеры оказались неспособны: одни солидарны с Израилем, другие сомневаются.
Взять даже высказывания глав Германии и Франции. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Израиль, нанося удары по Ирану, делает за них "грязную работу". За такие слова на него сразу же ополчилась общественность.
Двадцать немецких политиков и деятелей культуры подписали заявление в прокуратуру, обвинив Мерца в нарушении законодательства ФРГ о пропаганде нацизма. Ведь в похожем ключе высказывался оберштурмфюрер СС Август Хефнер, который называл "грязной работой" расстрелы в Бабьем Яру. Но сам канцлер остался непреклонен.
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским
"Для нас и лично для меня нет причин критиковать то, что Израиль начал неделю назад. И также нет причин критиковать то, что сделали США", — подчеркнул он позднее.
Эммануэль Макрон же высказался несколько иначе. "Ничто не оправдывает удары Израиля по энергетической и гражданской инфраструктуре Ирана. Это первое. А во-вторых, необходимо избрать путь переговоров", — заявил французский лидер.
По его словам, для Парижа "нелегитимны" и атаки США, даже с учетом того, что Франция разделяет цель не дать Ирану обрести ядерное оружие.

Время одиночества

Как рассказал РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, ситуация на Ближнем Востоке показывает уровень доверия между Европой и Америкой в целом.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС
"Сегодня проблема в том, что между США и ЕС больше нет понимания. Лучший пример — то, что происходит в Иране", — отметил политик.
Однако началось это задолго до президентства Дональда Трампа. Недавно Le Monde напомнила о "не самой приятной" странице истории европейской политики на Ближнем Востоке.
В 2013-м Франция хотела наравне со Штатами принимать участие в событиях как в регионе, так и за его пределами. Париж ввел войска в Мали в рамках антитеррористической операции и собирался активно противостоять президенту Сирии Башару Асаду.
После очередной химической атаки, якобы устроенной Дамаском, тогдашний президент Франсуа Олланд пообещал наказать виновных и нанести удары по сирийским войскам. В Елисейском дворце собрались высшие должностные лица. Французские истребители Rafale были готовы к взлету. Но без согласования с Белым домом начать операцию не могли.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс президент Франции Франсуа Олланд
Экс президент Франции Франсуа Олланд перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс президент Франции Франсуа Олланд
Занимавший тогда пост лидера США Барак Обама по телефону неожиданно заявил Олланду, что ему нужно обсудить все с конгрессом.
"Это был удар по голове. Я не мог в это поверить", — рассказывал потом бывший министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан. В Париже хотели решить все быстро и без лишних разговоров.
Но Вашингтон сделал ставку на решение вопроса с Москвой, которая смогла добиться от Запада согласия на добровольное разоружение Сирии от химического оружия. Le Monde считает, что это расхождение между союзниками стало переломным моментом в их отношениях. Евросоюз, по сути, потерял опору на Ближнем Востоке, оказавшись наедине с проблемами, которые сам когда-то породил.
"Европа осталась в одиночестве, но пока еще не осознает этого", — подводит итог автор статьи.
© AP Photo / French Army/ECPADСамолеты "Рафаль" ВВС Франции направляются в Сирию для нанесения ударов с воздуха
Самолеты Рафаль ВВС Франции направляются в Сирию для нанесения ударов с воздуха по позициям боевиков ИГ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / French Army/ECPAD
Самолеты "Рафаль" ВВС Франции направляются в Сирию для нанесения ударов с воздуха

Огонь по своим

Однако возможность ответить американцам у Европы еще есть, считает бывшая помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.
"Она (Европа — Прим. ред.) может лишить Соединенные Штаты права использовать американские военные базы у себя для операций в Африке, Азии и на Ближнем Востоке", — приводит слова Валландер издание Foreign Affairs.
Исторически сложилось так, что Германия, Франция и Великобритания по-разному, но всегда участвовали в ближневосточных делах, однако сейчас все изменилось, подчеркивает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
© AP Photo / Pool / Maxim ShipenkovПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Pool / Maxim Shipenkov
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
"Возник феномен: политики, которые стоят во главе этих стран, неспособны заниматься такими проблемами. События последних дней показали полную внешнеполитическую некомпетентность и Макрона, и Мерца, и британского премьера Кира Стармера. И это не потому, что ближневосточные страны им не нужны. Просто по-другому у них не получается. Конечно, сейчас сохраняется и, вероятно, в какой-то степени будет сохраняться присутствие в регионе. Там до сих пор остаются их представители. Но вопрос, кто будет это развивать? Европейцы не могут взять верный тон, не могут определиться, что им нужно на Ближнем Востоке. Это прекрасно понимают Израиль, Иран и та же Турция", — говорит аналитик.
Поэтому ближневосточные страны не обращаются ни к кому из лидеров "евротройки", а им остается только, "размахивая руками, делать отрывочные и непоследовательные заявления" для прессы.
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
"Образно говоря — "король-то голый". Даже не нужно вспоминать о провальной политике Макрона в Африке или провальных отношениях Стармера с ЕС, или провалах внешнего курса Германии", — отмечает Оленченко.
По его мнению, ударами по Ирану "разбомбили не Иран, а, фигурально выражаясь, европейских руководителей". Теперь для стран Ближнего Востока и всего международного сообщества стало еще очевиднее, что нынешние лидеры Европы неспособны справиться с властью, которую получили.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Удар с оскорблением". Что расстроило Зеленского и разозлило Запад
20 июня, 08:00
 
ФранцияИранГерманияЭммануэль МакронФрансуа ОлландФридрих МерцЕвросоюзКир СтармерДональд ТрампВеликобританияБарак Обама
 
 
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