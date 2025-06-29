https://ria.ru/20250629/duda-2026095645.html
Уходящий с поста президент Польши дал Украине неожиданный совет
Уходящий с поста президент Польши дал Украине неожиданный совет - РИА Новости, 29.06.2025
Уходящий с поста президент Польши дал Украине неожиданный совет
Уходящий с поста президент Польши Анджей Дуда посоветовал Украине набраться терпения в общении с новым главой государства Каролем Навроцким, его слова приводит... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:22:00+03:00
2025-06-29T08:22:00+03:00
2025-06-29T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Уходящий с поста президент Польши Анджей Дуда посоветовал Украине набраться терпения в общении с новым главой государства Каролем Навроцким, его слова приводит Reuters."Пожалуйста, будьте терпеливы. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного иначе, чем для кандидата на выборах", — сказал он во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.В субботу Дуда прибыл на Украину. Глава канцелярии польского лидера Малгожата Папроцкая 3 июня в эфире радиостанции RMF FM сообщала о намерении политика совершить прощальный визит в Киев.Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковсим, получившим 49,11% поддержки. Приведение к присяге нового президента Польши Кароля Навроцкого запланировано на 6 августа.
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в мире, украина, владимир зеленский, анджей дуда, кароль навроцкий, польша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Кароль Навроцкий, Польша
Уходящий с поста президент Польши дал Украине неожиданный совет
Уходящий с поста глава Польши Дуда призвал Украину быть терпеливее с Навроцким