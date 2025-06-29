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Уходящий с поста президент Польши дал Украине неожиданный совет - РИА Новости, 29.06.2025
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08:22 29.06.2025 (обновлено: 12:55 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/duda-2026095645.html
Уходящий с поста президент Польши дал Украине неожиданный совет
Уходящий с поста президент Польши дал Украине неожиданный совет - РИА Новости, 29.06.2025
Уходящий с поста президент Польши дал Украине неожиданный совет
Уходящий с поста президент Польши Анджей Дуда посоветовал Украине набраться терпения в общении с новым главой государства Каролем Навроцким, его слова приводит... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:22:00+03:00
2025-06-29T12:55:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
анджей дуда
кароль навроцкий
польша
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Уходящий с поста президент Польши Анджей Дуда посоветовал Украине набраться терпения в общении с новым главой государства Каролем Навроцким, его слова приводит Reuters."Пожалуйста, будьте терпеливы. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного иначе, чем для кандидата на выборах", — сказал он во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.В субботу Дуда прибыл на Украину. Глава канцелярии польского лидера Малгожата Папроцкая 3 июня в эфире радиостанции RMF FM сообщала о намерении политика совершить прощальный визит в Киев.Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковсим, получившим 49,11% поддержки. Приведение к присяге нового президента Польши Кароля Навроцкого запланировано на 6 августа.
https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026130270.html
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в мире, украина, владимир зеленский, анджей дуда, кароль навроцкий, польша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Кароль Навроцкий, Польша
Уходящий с поста президент Польши дал Украине неожиданный совет

Уходящий с поста глава Польши Дуда призвал Украину быть терпеливее с Навроцким

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Уходящий с поста президент Польши Анджей Дуда посоветовал Украине набраться терпения в общении с новым главой государства Каролем Навроцким, его слова приводит Reuters.
"Пожалуйста, будьте терпеливы. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного иначе, чем для кандидата на выборах", — сказал он во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
На Украине раскрыли, какую фатальную ошибку допустил Зеленский
12:51
В субботу Дуда прибыл на Украину. Глава канцелярии польского лидера Малгожата Папроцкая 3 июня в эфире радиостанции RMF FM сообщала о намерении политика совершить прощальный визит в Киев.
Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковсим, получившим 49,11% поддержки. Приведение к присяге нового президента Польши Кароля Навроцкого запланировано на 6 августа.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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11:44
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАнджей ДудаКароль НавроцкийПольша
 
 
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