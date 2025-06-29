https://ria.ru/20250629/dubinskiy-2026117407.html

В Киеве раскрыли, чего лишился Зеленский перед переговорами с Россией

В Киеве раскрыли, чего лишился Зеленский перед переговорами с Россией - РИА Новости, 29.06.2025

В Киеве раскрыли, чего лишился Зеленский перед переговорами с Россией

Владимир Зеленский оказался в плохом положении на переговорах с Россией, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T10:48:00+03:00

2025-06-29T10:48:00+03:00

2025-06-29T10:48:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в плохом положении на переговорах с Россией, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале. Парламентарий отметил, что разблокировка санкций против России выглядит реальной, а позиция премьера Венгрии Виктора Орбана по вступлению Украины в ЕС не изменится до возможной смены власти в Будапеште весной 2026 года. "Таким образом, у Зеленского действительно выбиты все козыри для дальнейших переговоров с РФ", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что у главы киевского режима остаются рычаги влияния в виде лишь внутренних репрессий и усиления мобилизации.

https://ria.ru/20250629/koshkovich-2026096150.html

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владимир зеленский, украина, россия, верховная рада украины, в мире