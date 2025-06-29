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В Киеве раскрыли, чего лишился Зеленский перед переговорами с Россией - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/dubinskiy-2026117407.html
В Киеве раскрыли, чего лишился Зеленский перед переговорами с Россией
В Киеве раскрыли, чего лишился Зеленский перед переговорами с Россией - РИА Новости, 29.06.2025
В Киеве раскрыли, чего лишился Зеленский перед переговорами с Россией
Владимир Зеленский оказался в плохом положении на переговорах с Россией, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T10:48:00+03:00
2025-06-29T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
россия
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в плохом положении на переговорах с Россией, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале. Парламентарий отметил, что разблокировка санкций против России выглядит реальной, а позиция премьера Венгрии Виктора Орбана по вступлению Украины в ЕС не изменится до возможной смены власти в Будапеште весной 2026 года. "Таким образом, у Зеленского действительно выбиты все козыри для дальнейших переговоров с РФ", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что у главы киевского режима остаются рычаги влияния в виде лишь внутренних репрессий и усиления мобилизации.
https://ria.ru/20250629/koshkovich-2026096150.html
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владимир зеленский, украина, россия, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, В мире
В Киеве раскрыли, чего лишился Зеленский перед переговорами с Россией

Дубинский: Зеленский лишился всех козырей для дальнейших переговоров с РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в плохом положении на переговорах с Россией, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что разблокировка санкций против России выглядит реальной, а позиция премьера Венгрии Виктора Орбана по вступлению Украины в ЕС не изменится до возможной смены власти в Будапеште весной 2026 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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"Таким образом, у Зеленского действительно выбиты все козыри для дальнейших переговоров с РФ", — говорится в публикации.

Дубинский добавил, что у главы киевского режима остаются рычаги влияния в виде лишь внутренних репрессий и усиления мобилизации.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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