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В Нижнем Новгороде в ДТП погибли два человека
В Нижнем Новгороде в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 29.06.2025
В Нижнем Новгороде в ДТП погибли два человека
Два человека погибли при столкновении двух машин в Нижнем Новгороде, одну из которых выбросило на остановку, на которой находились люди, сообщило региональное... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T23:15:00+03:00
2025-06-29T23:15:00+03:00
2025-06-29T23:32:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении двух машин в Нижнем Новгороде, одну из которых выбросило на остановку, на которой находились люди, сообщило региональное управление МВД. ДТП произошло на улице Бекетова в воскресенье около 21.50. "По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Honda и "ЗАЗ". После столкновения иномарку отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди. В результате ДТП два человека погибли, еще два человека, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения и были госпитализированы", — говорится в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа.Как уточнили в региональном управлении МЧС, погибшие — две женщины, стоявшие на остановке. Кроме того, пострадали три человека, включая ребенка.
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Происшествия, Авто, Нижний Новгород, ДТП, Россия
В Нижнем Новгороде в ДТП погибли два человека
В Нижнем Новгороде в ДТП погибли два человека, машину выбросило на остановку