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В Нижнем Новгороде в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 29.06.2025
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23:15 29.06.2025 (обновлено: 23:32 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/dtp-2026179857.html
В Нижнем Новгороде в ДТП погибли два человека
В Нижнем Новгороде в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 29.06.2025
В Нижнем Новгороде в ДТП погибли два человека
Два человека погибли при столкновении двух машин в Нижнем Новгороде, одну из которых выбросило на остановку, на которой находились люди, сообщило региональное... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T23:15:00+03:00
2025-06-29T23:32:00+03:00
происшествия
авто
нижний новгород
дтп
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении двух машин в Нижнем Новгороде, одну из которых выбросило на остановку, на которой находились люди, сообщило региональное управление МВД. ДТП произошло на улице Бекетова в воскресенье около 21.50. "По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Honda и "ЗАЗ". После столкновения иномарку отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди. В результате ДТП два человека погибли, еще два человека, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения и были госпитализированы", — говорится в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа.Как уточнили в региональном управлении МЧС, погибшие — две женщины, стоявшие на остановке. Кроме того, пострадали три человека, включая ребенка.
https://ria.ru/20250227/dtp-2002063378.html
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происшествия, авто, нижний новгород, дтп, россия
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, ДТП, Россия
В Нижнем Новгороде в ДТП погибли два человека

В Нижнем Новгороде в ДТП погибли два человека, машину выбросило на остановку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении двух машин в Нижнем Новгороде, одну из которых выбросило на остановку, на которой находились люди, сообщило региональное управление МВД.
ДТП произошло на улице Бекетова в воскресенье около 21.50.
«
"По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Honda и "ЗАЗ". После столкновения иномарку отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди. В результате ДТП два человека погибли, еще два человека, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения и были госпитализированы", — говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Как уточнили в региональном управлении МЧС, погибшие — две женщины, стоявшие на остановке. Кроме того, пострадали три человека, включая ребенка.
Место происшествия, где водитель каршеринга влетел в остановку в Нижнем Новгороде. 27 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в остановку, два человека погибли
27 февраля, 21:14
 
ПроисшествияАвтоНижний НовгородДТПРоссия
 
 
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