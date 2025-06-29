Глава РФПИ высказался о снятии США санкций с проекта АЭС "Пакш-2"
Дмитриев счел снятие США санкций с проекта АЭС "Пакш-2" ключевым прецедентом
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал снятие США санкций, связанных с проектом АЭС "Пакш-2", назвав решение Вашингтона ключевым прецедентом.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в воскресенье сообщил, что администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, теперь строительство может быть продолжено
"Это ключевой прецедент: энергетическая безопасность... (важнее - ред.) идеологии, отмена провальной политики (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, прагматизм выше неэффективного давления. Венгрия - победитель!" - написал Дмитриев в соцсети X.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".