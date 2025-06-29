Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ высказался о снятии США санкций с проекта АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/dmitriev-2026170065.html
Глава РФПИ высказался о снятии США санкций с проекта АЭС "Пакш-2"
Глава РФПИ высказался о снятии США санкций с проекта АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 29.06.2025
Глава РФПИ высказался о снятии США санкций с проекта АЭС "Пакш-2"
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T20:22:00+03:00
2025-06-29T20:22:00+03:00
венгрия
сша
россия
кирилл дмитриев
аэс "пакш-2"
аэс "пакш"
российский фонд прямых инвестиций
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал снятие США санкций, связанных с проектом АЭС "Пакш-2", назвав решение Вашингтона ключевым прецедентом. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в воскресенье сообщил, что администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, теперь строительство может быть продолжено "Это ключевой прецедент: энергетическая безопасность... (важнее - ред.) идеологии, отмена провальной политики (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, прагматизм выше неэффективного давления. Венгрия - победитель!" - написал Дмитриев в соцсети X. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
https://ria.ru/20250616/es-2023151631.html
https://ria.ru/20250619/siyyarto-2023917845.html
венгрия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, сша, россия, кирилл дмитриев, аэс "пакш-2", аэс "пакш", российский фонд прямых инвестиций, санкции в отношении россии, санкции, энергетика, атомная энергетика, в мире
Венгрия, США, Россия, Кирилл Дмитриев, АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш", Российский фонд прямых инвестиций, Санкции в отношении России, Санкции, Энергетика, Атомная энергетика, В мире
Глава РФПИ высказался о снятии США санкций с проекта АЭС "Пакш-2"

Дмитриев счел снятие США санкций с проекта АЭС "Пакш-2" ключевым прецедентом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал снятие США санкций, связанных с проектом АЭС "Пакш-2", назвав решение Вашингтона ключевым прецедентом.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в воскресенье сообщил, что администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, теперь строительство может быть продолжено
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто
16 июня, 15:47
"Это ключевой прецедент: энергетическая безопасность... (важнее - ред.) идеологии, отмена провальной политики (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, прагматизм выше неэффективного давления. Венгрия - победитель!" - написал Дмитриев в соцсети X.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Сийярто: заливку первого бетона на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год
19 июня, 14:42
 
ВенгрияСШАРоссияКирилл ДмитриевАЭС "Пакш-2"АЭС "Пакш"Российский фонд прямых инвестицийСанкции в отношении РоссииСанкцииЭнергетикаАтомная энергетикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала