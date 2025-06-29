https://ria.ru/20250629/delo-2026115262.html

После пожара на катамаране во Владивостоке возбудили дело

После пожара на катамаране во Владивостоке возбудили дело - РИА Новости, 29.06.2025

После пожара на катамаране во Владивостоке возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на туристическом катамаране у берегов Владивостока, где находились 12 человек, сообщает Восточное... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T10:34:00+03:00

2025-06-29T10:34:00+03:00

2025-06-29T10:34:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

владивосток

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на туристическом катамаране у берегов Владивостока, где находились 12 человек, сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК РФ. Ранее поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, данных о пострадавших нет, сообщал РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях разошлись кадры с горящим катамараном, отмечается, что инцидент происходит у полуострова Шкота во Владивостоке. В турфирме, владеющей судном, РИА Новости рассказали, что на борту были туристы, никто не пострадал, они эвакуированы. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что судно затонуло. "Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении По данным следствия, в момент пожара на борту находилось 12 человек, они не пострадали. Размер причиненного ущерба составил более 1 миллиона рублей. Устанавливаются причины произошедшего.

https://ria.ru/20250625/korabl-2025228866.html

https://ria.ru/20250610/pozhar-2021912930.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), владивосток, происшествия, россия