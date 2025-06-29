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После пожара на катамаране во Владивостоке возбудили дело - РИА Новости, 29.06.2025
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10:34 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/delo-2026115262.html
После пожара на катамаране во Владивостоке возбудили дело
После пожара на катамаране во Владивостоке возбудили дело - РИА Новости, 29.06.2025
После пожара на катамаране во Владивостоке возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на туристическом катамаране у берегов Владивостока, где находились 12 человек, сообщает Восточное... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T10:34:00+03:00
2025-06-29T10:34:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на туристическом катамаране у берегов Владивостока, где находились 12 человек, сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК РФ. Ранее поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, данных о пострадавших нет, сообщал РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях разошлись кадры с горящим катамараном, отмечается, что инцидент происходит у полуострова Шкота во Владивостоке. В турфирме, владеющей судном, РИА Новости рассказали, что на борту были туристы, никто не пострадал, они эвакуированы. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что судно затонуло. "Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении По данным следствия, в момент пожара на борту находилось 12 человек, они не пострадали. Размер причиненного ущерба составил более 1 миллиона рублей. Устанавливаются причины произошедшего.
https://ria.ru/20250625/korabl-2025228866.html
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следственный комитет россии (ск рф), владивосток, происшествия, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Владивосток, Происшествия, Россия
После пожара на катамаране во Владивостоке возбудили дело

Дело возбудили из-за пожара на туристическом катамаране во Владивостоке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на туристическом катамаране у берегов Владивостока, где находились 12 человек, сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, данных о пострадавших нет, сообщал РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях разошлись кадры с горящим катамараном, отмечается, что инцидент происходит у полуострова Шкота во Владивостоке. В турфирме, владеющей судном, РИА Новости рассказали, что на борту были туристы, никто не пострадал, они эвакуированы. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что судно затонуло.
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"Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении
По данным следствия, в момент пожара на борту находилось 12 человек, они не пострадали. Размер причиненного ущерба составил более 1 миллиона рублей.
Устанавливаются причины произошедшего.
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Следственный комитет России (СК РФ)ВладивостокПроисшествияРоссия
 
 
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