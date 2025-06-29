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Боец "Центра" рассказал, как американский броневик помог отбить атаку ВСУ - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/bronevik-2026145064.html
Боец "Центра" рассказал, как американский броневик помог отбить атаку ВСУ
Боец "Центра" рассказал, как американский броневик помог отбить атаку ВСУ - РИА Новости, 29.06.2025
Боец "Центра" рассказал, как американский броневик помог отбить атаку ВСУ
Броневик производства США Maxx Pro ВСУ подорвался на российской мине и перекрыл собой дорогу через украинские "зубы дракона" на границе ДНР и Днепропетровской... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T15:22:00+03:00
2025-06-29T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 июн – РИА Новости. Броневик производства США Maxx Pro ВСУ подорвался на российской мине и перекрыл собой дорогу через украинские "зубы дракона" на границе ДНР и Днепропетровской области Украины, это позволило российским штурмовикам отбить контратаки противника в боях за поселок Новониколаевка в ДНР, рассказал журналистам заместитель командира батальона 30-й отдельной гвардейской бригады группировки войск "Центр" ВС РФ Сергей Зайцев. Минобороны России сообщило 19 июня, что подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР. "Хорошо поработали наши инженеры. Мы заминировали все подступы в Новониколаевку и к лесополкам, через которые они (ВСУ - ред.) проезжали. Подорвали четыре единицы техники (противника, в их числе опрокинувшийся Maxx Pro - ред.)", - рассказал Зайцев. Он добавил, что северо-восточнее Новониколаевки был также подорван мост в районе села Удачное, откуда ВСУ пытались нарастить силы. "Постоянные контрудары (ВСУ - ред.) были. Это непосредственно была лесополка с юга на север, которая прилегала к восточной части поселка. Мы пытались там нараститься, проходили через нее. Противник туда выкатывал Bradley (американская БМП, имеется у ВСУ - ред.), выкатывал танк. После чего мы поставили в "зубах дракона" мины. И первая Maxx Pro легла на бок там. Дорогу в (российском - ред.) минном (заграждении - ред.) перегородили – сквозь "зубы" свои они проехать не могут, а между ними лежит их же подбитая техника", - рассказал Зайцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250629/vsu-2026141934.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Боец "Центра" рассказал, как американский броневик помог отбить атаку ВСУ

Броневик Maxx Pro подорвался на мине и перекрыл дорогу через зубы дракона в ДНР

© РИА Новости / Андрей КоцБрошенный ВСУ выгоревший американский броневик MaxxPro
Брошенный ВСУ выгоревший американский броневик MaxxPro - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Брошенный ВСУ выгоревший американский броневик MaxxPro. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июн – РИА Новости. Броневик производства США Maxx Pro ВСУ подорвался на российской мине и перекрыл собой дорогу через украинские "зубы дракона" на границе ДНР и Днепропетровской области Украины, это позволило российским штурмовикам отбить контратаки противника в боях за поселок Новониколаевка в ДНР, рассказал журналистам заместитель командира батальона 30-й отдельной гвардейской бригады группировки войск "Центр" ВС РФ Сергей Зайцев.
Минобороны России сообщило 19 июня, что подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Новониколаевку в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Новониколаевку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Новониколаевку в ДНР
"Хорошо поработали наши инженеры. Мы заминировали все подступы в Новониколаевку и к лесополкам, через которые они (ВСУ - ред.) проезжали. Подорвали четыре единицы техники (противника, в их числе опрокинувшийся Maxx Pro - ред.)", - рассказал Зайцев.
Он добавил, что северо-восточнее Новониколаевки был также подорван мост в районе села Удачное, откуда ВСУ пытались нарастить силы.
Уничтоженная техника ВСУ под Купянском в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском
14:44
"Постоянные контрудары (ВСУ - ред.) были. Это непосредственно была лесополка с юга на север, которая прилегала к восточной части поселка. Мы пытались там нараститься, проходили через нее. Противник туда выкатывал Bradley (американская БМП, имеется у ВСУ - ред.), выкатывал танк. После чего мы поставили в "зубах дракона" мины. И первая Maxx Pro легла на бок там. Дорогу в (российском - ред.) минном (заграждении - ред.) перегородили – сквозь "зубы" свои они проехать не могут, а между ними лежит их же подбитая техника", - рассказал Зайцев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
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