https://ria.ru/20250629/bronevik-2026145064.html

Боец "Центра" рассказал, как американский броневик помог отбить атаку ВСУ

Боец "Центра" рассказал, как американский броневик помог отбить атаку ВСУ - РИА Новости, 29.06.2025

Боец "Центра" рассказал, как американский броневик помог отбить атаку ВСУ

Броневик производства США Maxx Pro ВСУ подорвался на российской мине и перекрыл собой дорогу через украинские "зубы дракона" на границе ДНР и Днепропетровской... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T15:22:00+03:00

2025-06-29T15:22:00+03:00

2025-06-29T15:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 29 июн – РИА Новости. Броневик производства США Maxx Pro ВСУ подорвался на российской мине и перекрыл собой дорогу через украинские "зубы дракона" на границе ДНР и Днепропетровской области Украины, это позволило российским штурмовикам отбить контратаки противника в боях за поселок Новониколаевка в ДНР, рассказал журналистам заместитель командира батальона 30-й отдельной гвардейской бригады группировки войск "Центр" ВС РФ Сергей Зайцев. Минобороны России сообщило 19 июня, что подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР. "Хорошо поработали наши инженеры. Мы заминировали все подступы в Новониколаевку и к лесополкам, через которые они (ВСУ - ред.) проезжали. Подорвали четыре единицы техники (противника, в их числе опрокинувшийся Maxx Pro - ред.)", - рассказал Зайцев. Он добавил, что северо-восточнее Новониколаевки был также подорван мост в районе села Удачное, откуда ВСУ пытались нарастить силы. "Постоянные контрудары (ВСУ - ред.) были. Это непосредственно была лесополка с юга на север, которая прилегала к восточной части поселка. Мы пытались там нараститься, проходили через нее. Противник туда выкатывал Bradley (американская БМП, имеется у ВСУ - ред.), выкатывал танк. После чего мы поставили в "зубах дракона" мины. И первая Maxx Pro легла на бок там. Дорогу в (российском - ред.) минном (заграждении - ред.) перегородили – сквозь "зубы" свои они проехать не могут, а между ними лежит их же подбитая техника", - рассказал Зайцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250629/vsu-2026141934.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, безопасность