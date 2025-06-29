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Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.06.2025
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19:10 29.06.2025 (обновлено: 19:25 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/bpla-2026163976.html
Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.06.2025
Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Расчеты ударных БПЛА 24-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ усилили активность в районе населенного пункта Работино Запорожской области, срывая... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T19:10:00+03:00
2025-06-29T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ТОКМАК, 29 июн – РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 24-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ усилили активность в районе населенного пункта Работино Запорожской области, срывая ротации ВСУ и доставку украинским боевикам продовольствия, боеприпасов и средств связи, рассказал РИА Новости старший оператор с позывным "Мартын". "Противник в связи с повышением (активности - ред.) БПЛА с нашей стороны стал намного осторожнее, и видно, что у противника появился страх выходить на поверхность, потому что практически всегда висят наблюдательные дроны. Постоянно в небе летают и ударные дроны. Соответственно, противник выходит из своей норы, его засекают и туда сразу же летит по несколько штук (ударных FPV-дронов - ред.)", - рассказал "Мартын". Он отметил, что такие действия расчетов ударных БПЛА его подразделения значительно усложнили ситуацию для ВСУ в районе выполнения боевых задач. "Для противника сейчас большой страх - оказаться в объективе наших дронов. Это, безусловно, усложняет жизнь. Противник остается без провианта, остается без связи, потому что так же поражаются и вышки связи, ретрансляторы и прочее. Противник сидит без боекомплекта, без еды, воды и связи. На поверхность выйти для него проблематично. Потому что по нему практически сразу начинается работа, как только его увидели", - сказал "Мартын".
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Работа расчетов ударных БПЛА в районе Работино в Запорожской области
Расчеты ударных БПЛА 24-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России усилили активность в районе Работино в Запорожской области, срывая ротации и мешая логистике ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости старший оператор с позывным "Мартын". 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Расчеты БПЛА группировки "Днепр" срывают ротацию и снабжение ВСУ в Работино

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ТОКМАК, 29 июн – РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 24-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ усилили активность в районе населенного пункта Работино Запорожской области, срывая ротации ВСУ и доставку украинским боевикам продовольствия, боеприпасов и средств связи, рассказал РИА Новости старший оператор с позывным "Мартын".
"Противник в связи с повышением (активности - ред.) БПЛА с нашей стороны стал намного осторожнее, и видно, что у противника появился страх выходить на поверхность, потому что практически всегда висят наблюдательные дроны. Постоянно в небе летают и ударные дроны. Соответственно, противник выходит из своей норы, его засекают и туда сразу же летит по несколько штук (ударных FPV-дронов - ред.)", - рассказал "Мартын".
Он отметил, что такие действия расчетов ударных БПЛА его подразделения значительно усложнили ситуацию для ВСУ в районе выполнения боевых задач.
"Для противника сейчас большой страх - оказаться в объективе наших дронов. Это, безусловно, усложняет жизнь. Противник остается без провианта, остается без связи, потому что так же поражаются и вышки связи, ретрансляторы и прочее. Противник сидит без боекомплекта, без еды, воды и связи. На поверхность выйти для него проблематично. Потому что по нему практически сразу начинается работа, как только его увидели", - сказал "Мартын".
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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