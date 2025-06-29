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Подразделение дроноводов за неделю поразило 35 целей в районе Работино - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/bpla-2026163858.html
Подразделение дроноводов за неделю поразило 35 целей в районе Работино
Подразделение дроноводов за неделю поразило 35 целей в районе Работино - РИА Новости, 29.06.2025
Подразделение дроноводов за неделю поразило 35 целей в районе Работино
Подразделение ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ за неделю поразило в районе населенного пункта Работино в Запорожской РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T19:08:00+03:00
2025-06-29T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
работино
россия
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ТОКМАК, 29 июн – РИА Новости. Подразделение ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ за неделю поразило в районе населенного пункта Работино в Запорожской области 35 целей на позициях украинских боевиков, рассказал РИА Новости старший оператор с позывным "Мартын". "За дежурство поразили несколько огневых точек противника. Несколько блиндажей. Миномет противника. По технике поработали. По пехоте поработали. Я думаю, в районе 30-35 целей было поражено из 50 вылетов (за неделю - ред.)", - рассказал "Мартын".
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работино, россия, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Работино, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Подразделение дроноводов за неделю поразило 35 целей в районе Работино

Дроноводы 42-й дивизии ВС России поразили 35 целей в районе Работино за неделю

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ТОКМАК, 29 июн – РИА Новости. Подразделение ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ за неделю поразило в районе населенного пункта Работино в Запорожской области 35 целей на позициях украинских боевиков, рассказал РИА Новости старший оператор с позывным "Мартын".
"За дежурство поразили несколько огневых точек противника. Несколько блиндажей. Миномет противника. По технике поработали. По пехоте поработали. Я думаю, в районе 30-35 целей было поражено из 50 вылетов (за неделю - ред.)", - рассказал "Мартын".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноРоссияЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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