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Подразделение дроноводов за неделю поразило 35 целей в районе Работино

Подразделение дроноводов за неделю поразило 35 целей в районе Работино - РИА Новости, 29.06.2025

Подразделение дроноводов за неделю поразило 35 целей в районе Работино

Подразделение ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ за неделю поразило в районе населенного пункта Работино в Запорожской РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T19:08:00+03:00

2025-06-29T19:08:00+03:00

2025-06-29T19:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

работино

россия

запорожская область

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ТОКМАК, 29 июн – РИА Новости. Подразделение ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ за неделю поразило в районе населенного пункта Работино в Запорожской области 35 целей на позициях украинских боевиков, рассказал РИА Новости старший оператор с позывным "Мартын". "За дежурство поразили несколько огневых точек противника. Несколько блиндажей. Миномет противника. По технике поработали. По пехоте поработали. Я думаю, в районе 30-35 целей было поражено из 50 вылетов (за неделю - ред.)", - рассказал "Мартын".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

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