https://ria.ru/20250629/bella-2025831585.html

За что Железная Белла получила исключительную меру наказания в СССР?

За что Железная Белла получила исключительную меру наказания в СССР? - РИА Новости, 29.06.2025

За что Железная Белла получила исключительную меру наказания в СССР?

Белла Бородкина, прозванная "Железной Беллой", — единственная женщина в СССР, казненная за экономические преступления. Из простой официантки она превратилась в... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T10:00:00+03:00

2025-06-29T10:00:00+03:00

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ссср

геленджик

одесса

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Белла Бородкина, прозванная "Железной Беллой", — единственная женщина в СССР, казненная за экономические преступления. Из простой официантки она превратилась в королеву геленджикского общепита, создав подпольную империю. Но в разгар антикоррупционной кампании 1980 годов ее арестовали, а суд вынес беспрецедентный приговор — расстрел. Почему "шахиня курорта", умевшая десятилетиями обходить закон, в итоге оказалась перед дулом пистолета?С чего все начиналось?Настоящее имя будущей "королевы курортной мафии" — Берта Король. Она родилась в зажиточной еврейской семье в Украинской ССР, но рано осталась сиротой. Мать умерла, когда девочке было 4 года, а отец пропал без вести на фронте. После войны Берта перебралась в Одессу, где вышла замуж за первого из четырех мужей — Айзенберга."Она была страстной и ветреной, — вспоминали знакомые. — Меняла мужей, как перчатки, и никогда не страдала от угрызений совести".Перерождение в "Железную Беллу"В 1951 году Берта оказалась в Геленджике, где завела роман с отставным моряком Бородкиным. Сменив имя на "благородную" Беллу и взяв фамилию любовника, она устроилась официанткой в местный ресторан. Уже тогда проявился ее криминальный талант."Она тайком выносила алкоголь, а потом дарила его мужу, — рассказывали коллеги. — Вскоре он спился и умер, а Белла осталась с его квартирой и сбережениями".Как показало следствие, Белла выстроила сложнейшую схему хищений. Она использовала фальшивые накладные — продукты "списывались" тоннами, но исчезали в черную дыру ее карманов. Белла давала взятки чиновникам — от местных администраторов до секретаря Краснодарского крайкома Медунова. Кроме того, аферистка вела двойную бухгалтерию, в ее отчетах фигурировали "несуществующие" поставки.Семиклассное образование не помешало Белле получить сначала диплом техникума советской торговли, а затем и Московского института советской торговли — оба раза "заочно". К 1974 году она возглавила рестораны и столовые Геленджика, включая культовые заведения: "Кавказ", "Южный", "Геленджик" — фешенебельные рестораны для партийной элиты, десятки кафе, шашлычных и продуктовых палаток, где крутились миллионы."Она была как паук в центре паутины, — писали в деле. — Контролировала каждый рубль, каждую бутылку коньяка".Механизм обогащения был отлажен до мелочей. Повара по указанию Беллы разбавляли соусы водой, уменьшали порции мяса, добавляли в фарш крупу. Директора заведений ежемесячно отчисляли ей дань — часть выручки. Даже простые официанты и гардеробщики были вынуждены делиться с хозяйкой частью своих скромных заработков. Тех, кто отказывался участвовать в этой схеме, ждала незавидная участь — их переводили на самые низкооплачиваемые должности или вовсе увольняли под надуманными предлогами.Особое внимание Белла уделяла контролю над кадрами. Каждого нового сотрудника обязательно курировал проверенный человек из ее окружения. Таким образом, ни одно неугодное слово не могло выйти за пределы системы. Даже когда особо смелые работники пытались жаловаться в милицию, их заявления тут же оказывались в мусорной корзине — ведь правоохранительные органы тоже были частью коррупционной сети "Железной Беллы".Но настоящим шедевром преступного гения Бородкиной стала система взяток, охватившая все уровни местной власти. Согласно материалам уголовного дела, она регулярно передавала деньги и ценности секретарю горкома партии Погодину, сотрудникам горисполкома, представителям БХСС и другим чиновникам. Только одному Погодину за два года она передала ценностей на 15 тысяч рублей — сумму, равную стоимости двух новеньких "Волг" по тем временам.Конец империиРоскошь, в которой жила Белла, поражала воображение. Когда в 1982 году, после начала антикоррупционной кампании Андропова, у нее провели обыск, оперативники обнаружили настоящий музей роскоши: драгоценности, меха, хрусталь, дефицитное постельное белье. Но больше всего поразили найденные деньги — около 500 тысяч рублей, спрятанные в самых неожиданных местах: в батареях отопления, под коврами, в закатанных банках в подвале. Общая сумма наворованного за годы ее правления оценивалась более чем в миллион рублей — на эти деньги можно было купить более сотни автомобилей "Волга".Следствие по делу Бородкиной длилось два года. Все это время она вела себя крайне дерзко — то угрожала следователям своими связями наверху, то симулировала психическое расстройство. В конце концов, пытаясь спасти себя, она сдала 24 своих сообщника, включая того самого секретаря горкома Погодина, который, впрочем, успел сбежать в неизвестном направлении.20 апреля 1984 года Белла Бородкина была приговорена к высшей мере наказания — расстрелу. Однако до сих пор остаются вопросы о том, был ли приговор приведен в исполнение. В архивах не сохранилось документов о казни, неизвестна даже точная дата. Некоторые исследователи предполагают, что "Железной Белле" удалось инсценировать свою смерть и скрыться, как это сделал ее подельник Погодин.Как известно, Белла украла минимум 200 миллионов рублей, по нынешним меркам — 2 миллиарда рублей.Так или иначе, история Беллы Бородкиной стала ярчайшим примером системной коррупции эпохи застоя, когда под лозунгами о строительстве коммунизма отдельные личности создавали целые преступные империи, десятилетиями оставаясь безнаказанными. Ее дело наглядно показало, что даже в СССР можно было купить практически любого — вопрос был лишь в цене и правильном подходе."Железная Белла" так и не раскаялась. По легенде, перед казнью она сказала: "Я прожила жизнь так, как хотела".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, геленджик, одесса