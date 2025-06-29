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Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии

Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии - РИА Новости, 29.06.2025

Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии

Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила председатель скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич в соцсети РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T01:11:00+03:00

2025-06-29T01:11:00+03:00

2025-06-29T09:29:00+03:00

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БЕЛГРАД, 29 июн — РИА Новости. Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила председатель скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич в соцсети Х. Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента петардами и разными предметами, тяжело экипированная полиция применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу, затем выставила кордоны, после чего демонстранты стали расходиться. "Протестующие свою акцию на (национальный праздник. — Прим. ред.) Видовдан завершили не словами "да здравствует Сербия". Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия", — написала Брнабич. Также она указала на то, как поддержали сербских демонстрантов своими публикациями СМИ Хорватии. Глава МВД Сербии Ивица Дачич ранее осудил нападение протестующих в Белграде на полицию и пообещал задержать всех причастных к беспорядкам в субботу. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. В 21:00 субботы (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. Члены объединения "Студенты 2.0", которые в начала марта находятся в палаточном городке в парке у администрации президента Сербии проводят в субботу на площади перед парламентом литературный вечер, посвященный празднику Видовдан и годовщине Косовского боя с турками-османами 28 июня 1389 года. От протестующих на площади Славия их отделяет несколько кварталов. Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что ожидает насилия со стороны демонстрантов на протесте около 21:00 (22:00 мск) в Белграде с требованием о проведении досрочных выборов в Скупщину. Глава МВД Ивица Дачич призвал в пятницу, чтобы демонстранты не нападали на сотрудников полиции и госструктуры, потому что "каждый, кто совершит преступление, понесет наказание". С подобными предупреждениями выступили в тот же день директор полиции Сербии Драган Васильевич и Высшая прокуратура Сербии. Госпредприятие "Србиявоз" в пятницу оповестило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение во всей стране. Высший белградский суд в пятницу отправил в СИЗО пятерых из шести подозреваемых в подготовке переворота в Сербии и еще одного поместил под домашний арест. При задержании в ночь на 26 июня у двоих из них обнаружены арбалет и пистолет. Помимо подготовки насильственной смены власти, двое из шести арестованных подозреваются в незаконном хранении и ношении оружия. По данным СМИ, в числе задержанных зампред оппозиционной партии "Новое лицо Сербии". Председатель скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич заявила 19 июня, что демонстранты планируют устроить блокады инфраструктуры и госорганов и нанести стране ущерб на 800 миллионов евро на намеченном на праздник Видовдан 28 июня протесте и в последующие дни. День проведения протеста — одна из важнейших символических дат для сербов. В ходе боя на Косовом поле в 1389 году погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. Также 28 июня 1914 года сербский студент Гаврило Принцип стрелял в Сараево в эрцгерцога австрийского Франца-Фердинанда и убил его, что послужило поводом для начала Первой мировой войны. В ХХ веке 28 июня 2001 года Белград выдал бывшего президента Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу, где политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года, не дождавшись завершения процесса.

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), хорватия, ана брнабич, ивица дачич, александр вучич