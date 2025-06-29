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"Бал Победы" в Москве - РИА Новости, 29.06.2025
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20:11 29.06.2025
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"Бал Победы" в Москве
"Бал Победы" в Москве - РИА Новости, 29.06.2025
"Бал Победы" в Москве
РИА Новости, 29.06.2025
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москва
россия
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фото, фото, москва, россия, центральный академический театр российской армии
Фото, Москва, Россия, Центральный академический театр Российской армии

"Бал Победы" в Москве

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Сегодня в Центральном академическом театре Российской Армии прошел "Бал Победы".

Участница Всероссийского культурно-патриотического проекта Бал Победы в Театре Российской Армии

Сегодня в Центральном академическом театре Российской Армии прошел "Бал Победы".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Бал Победы в Москве

Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Театрализованное открытие "Бала Победы" в Театре Российской Армии.

Бал Победы в Москве

Театрализованное открытие "Бала Победы" в Театре Российской Армии.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В мероприятии приняли участие студенты колледжей из 73 регионов России из всех федеральных округов.

Бал Победы в Москве

В мероприятии приняли участие студенты колледжей из 73 регионов России из всех федеральных округов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Также на бал прибыли кадеты военных училищ, ветераны боевых действий и участники СВО.

Бал Победы в Москве

Также на бал прибыли кадеты военных училищ, ветераны боевых действий и участники СВО.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники Всероссийского культурно-патриотического проекта "Бал Победы" в Театре Российской Армии.
Бал Победы в Москве
Участники Всероссийского культурно-патриотического проекта "Бал Победы" в Театре Российской Армии.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В танцевальную программу вошли как традиционные для балов танцы, так и элементы, популярные в советское время: московскую кадриль, танго, польку-тройку.

Бал Победы в Москве

В танцевальную программу вошли как традиционные для балов танцы, так и элементы, популярные в советское время: московскую кадриль, танго, польку-тройку.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Музыкальное сопровождение также отобрали с особой тщательностью: в программу включили историческую музыку, например, танго под старую версию "Утомлённого солнца", записанную на виниле, а также русские вальсы и произведения отечественных композиторов.

Бал Победы в Москве

Музыкальное сопровождение также отобрали с особой тщательностью: в программу включили историческую музыку, например, танго под старую версию "Утомлённого солнца", записанную на виниле, а также русские вальсы и произведения отечественных композиторов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 8
 
ФотоМоскваРоссияЦентральный академический театр Российской армии
 
 
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