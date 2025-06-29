"Бал Победы" в Москве

Сегодня в Центральном академическом театре Российской Армии прошел "Бал Победы".
Сегодня в Центральном академическом театре Российской Армии прошел "Бал Победы".
Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Театрализованное открытие "Бала Победы" в Театре Российской Армии.
Театрализованное открытие "Бала Победы" в Театре Российской Армии.
В мероприятии приняли участие студенты колледжей из 73 регионов России из всех федеральных округов.
В мероприятии приняли участие студенты колледжей из 73 регионов России из всех федеральных округов.
Также на бал прибыли кадеты военных училищ, ветераны боевых действий и участники СВО.
Также на бал прибыли кадеты военных училищ, ветераны боевых действий и участники СВО.
В танцевальную программу вошли как традиционные для балов танцы, так и элементы, популярные в советское время: московскую кадриль, танго, польку-тройку.
В танцевальную программу вошли как традиционные для балов танцы, так и элементы, популярные в советское время: московскую кадриль, танго, польку-тройку.
Музыкальное сопровождение также отобрали с особой тщательностью: в программу включили историческую музыку, например, танго под старую версию "Утомлённого солнца", записанную на виниле, а также русские вальсы и произведения отечественных композиторов.
Музыкальное сопровождение также отобрали с особой тщательностью: в программу включили историческую музыку, например, танго под старую версию "Утомлённого солнца", записанную на виниле, а также русские вальсы и произведения отечественных композиторов.