https://ria.ru/20250629/azerbajdzhan-2026136042.html

В Азербайджане отменили культурные мероприятия, связанные с Россией

В Азербайджане отменили культурные мероприятия, связанные с Россией - РИА Новости, 29.06.2025

В Азербайджане отменили культурные мероприятия, связанные с Россией

В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, сообщила пресс-служба Минкультуры республики, связывая это решение с задержанием в... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T13:51:00+03:00

2025-06-29T13:51:00+03:00

2025-06-29T15:41:00+03:00

культура

россия

азербайджан

екатеринбург

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

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БАКУ, 29 июн — РИА Новости. В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, сообщила пресс-служба Минкультуры республики, связывая это решение с задержанием в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах. "Отменяются культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России", — указали в ведомстве. В документе действия российских силовиков в отношении подозреваемых в убийствах названы "актами насилия". При этом утверждается, что они направлены "против азербайджанцев по этническому признаку" и якобы "приобрели систематический характер". Для возврата билетов можно обратиться в соответствующие пункты продаж и онлайн-платформы.

https://ria.ru/20250628/azerbajdzhan-2026027881.html

https://ria.ru/20250205/kriminal-1997310911.html

https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html

россия

азербайджан

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, екатеринбург, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)