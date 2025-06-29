В Азербайджане отменили культурные мероприятия, связанные с Россией
В Азербайджане отменили все связанные с РФ культурные мероприятия
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 29 июн — РИА Новости. В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, сообщила пресс-служба Минкультуры республики, связывая это решение с задержанием в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах.
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"Отменяются культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России", — указали в ведомстве.
В документе действия российских силовиков в отношении подозреваемых в убийствах названы "актами насилия". При этом утверждается, что они направлены "против азербайджанцев по этническому признаку" и якобы "приобрели систематический характер".
Для возврата билетов можно обратиться в соответствующие пункты продаж и онлайн-платформы.
- СУСК по Свердловской области задержало в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет.
- Скоро им изберут меру пресечения.
- По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах.
- Несколько подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
- Фигурантов уголовного дела об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяют на причастность к иным преступлениям.
- Из-за инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявляла, что дипломат дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
- По ее словам, в подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.