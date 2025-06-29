Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане отменили культурные мероприятия, связанные с Россией - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:51 29.06.2025 (обновлено: 15:41 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/azerbajdzhan-2026136042.html
В Азербайджане отменили культурные мероприятия, связанные с Россией
В Азербайджане отменили культурные мероприятия, связанные с Россией - РИА Новости, 29.06.2025
В Азербайджане отменили культурные мероприятия, связанные с Россией
В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, сообщила пресс-служба Минкультуры республики, связывая это решение с задержанием в... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:51:00+03:00
2025-06-29T15:41:00+03:00
культура
россия
азербайджан
екатеринбург
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95604/91/956049148_0:89:1701:1045_1920x0_80_0_0_439b186cf565a58715a56b134fa97ff3.jpg
БАКУ, 29 июн — РИА Новости. В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, сообщила пресс-служба Минкультуры республики, связывая это решение с задержанием в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах. "Отменяются культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России", — указали в ведомстве. В документе действия российских силовиков в отношении подозреваемых в убийствах названы "актами насилия". При этом утверждается, что они направлены "против азербайджанцев по этническому признаку" и якобы "приобрели систематический характер". Для возврата билетов можно обратиться в соответствующие пункты продаж и онлайн-платформы.
https://ria.ru/20250628/azerbajdzhan-2026027881.html
https://ria.ru/20250205/kriminal-1997310911.html
https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html
россия
азербайджан
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95604/91/956049148_94:0:1605:1133_1920x0_80_0_0_eb51409f70ed5ce77daa6dda11909383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азербайджан, екатеринбург, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)
Культура, Россия, Азербайджан, Екатеринбург, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Азербайджане отменили культурные мероприятия, связанные с Россией

В Азербайджане отменили все связанные с РФ культурные мероприятия

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНациональные флаги России и Азербайджана
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 29 июн — РИА Новости. В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, сообщила пресс-служба Минкультуры республики, связывая это решение с задержанием в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах.
«
"Отменяются культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России", — указали в ведомстве.
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за задержаний на Урале
Вчера, 16:22
В документе действия российских силовиков в отношении подозреваемых в убийствах названы "актами насилия". При этом утверждается, что они направлены "против азербайджанцев по этническому признаку" и якобы "приобрели систематический характер".
Для возврата билетов можно обратиться в соответствующие пункты продаж и онлайн-платформы.
  • СУСК по Свердловской области задержало в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет.
  • Скоро им изберут меру пресечения.
  • По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • Несколько подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
  • Фигурантов уголовного дела об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяют на причастность к иным преступлениям.
Автомобили полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
"Грамотно маскировался". Мигрант-таксист оказался серийным отравителем
5 февраля, 08:00
  • Из-за инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявляла, что дипломат дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
  • По ее словам, в подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу
5 января, 08:00
 
КультураРоссияАзербайджанЕкатеринбургМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала