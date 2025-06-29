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Союз армян Скандинавии осудил действия Пашиняна в отношении ААЦ

Союз армян Скандинавии осудил действия Пашиняна в отношении ААЦ - РИА Новости, 29.06.2025

Союз армян Скандинавии осудил действия Пашиняна в отношении ААЦ

Союз армян Скандинавии решительно осудил действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении Армянской апостольской церкви. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T19:38:00+03:00

2025-06-29T19:38:00+03:00

2025-06-29T19:38:00+03:00

армения

ереван

россия

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Союз армян Скандинавии решительно осудил действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении Армянской апостольской церкви. "Союз армян Скандинавии решительно осуждает действия премьер-министра Республики Армения, полиции, Службы национальной безопасности и судебной системы и еще раз обращается ко всем национальным силам и зарубежным друзьям армянского народа сплотиться вокруг Армянской апостольской церкви и не позволить Николу Пашиняну и его режиму победить в этой холодной войне, развязанной против ААЦ и армянского народа", - приводит текст заявления армянский Telegram-канал "Национальный фронт". В союзе армян Скандинавии считают, что Пашинян использует силовые структуры и судебную систему Армении для преследования своих политических оппонентов. "Все это за последние дни из угроз, шантажа и медиакампании с грязной риторикой переросло в незаконные аресты с надуманными и сфабрикованными обвинениями. Силовые структуры Армении вместе с судебной системой стали в руках премьер-министра инструментом осуществления политических преследований, превращая Армению в диктатуру", - говорится в заявлении. В организации напомнили, что бизнесмен Самвел Карапетян был арестован после того, как публично поддержал церковь, затем были заключены под стражу лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и 12 его сторонников, обвиненные в попытке переворота. "Этому предшествовали необоснованные обыски, заведомо постановочные действия и сфабрикованные обвинения. За свои слова 28 июня был арестован архиепископ Микаэл Аджапахян. Его арест сопровождался позорным посягательством на первопрестольный святой Эчмиадзин и патриаршии покои. Цели этих преследований, организованных Николом Пашиняном, очевидны: заставить оппонентов замолчать, создать атмосферу всеобщего страха среди простого народа, захватить Армянскую апостольскую церковь, окончательно расколоть армянский народ, подвергнуть осмеянию и глумлению армянскую национальную идентичность и ценности", - говорится в заявлении. В пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250621/ssha-2024439492.html

https://ria.ru/20250619/tserkov-2023830257.html

https://ria.ru/20250626/armeniya-2025583401.html

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