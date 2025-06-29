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Суд на Урале арестовал третьего фигуранта дела об убийствах прошлых лет - РИА Новости, 29.06.2025
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16:36 29.06.2025 (обновлено: 16:56 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/arest-2026151457.html
Суд на Урале арестовал третьего фигуранта дела об убийствах прошлых лет
Суд на Урале арестовал третьего фигуранта дела об убийствах прошлых лет - РИА Новости, 29.06.2025
Суд на Урале арестовал третьего фигуранта дела об убийствах прошлых лет
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал третьего фигуранта до 19 июля по делу об убийствах прошлых лет, еще троим инстанция продлила срок задержания на... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T16:36:00+03:00
2025-06-29T16:56:00+03:00
екатеринбург
свердловская область
урал
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал третьего фигуранта до 19 июля по делу об убийствах прошлых лет, еще троим инстанция продлила срок задержания на 72 часа, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области. "Сафарова Аяза отправили под стражу по 19 июля. Также суд изучил представленные следствием материалы в отношении Шахина Лалаева, Алихмана Гянджиева и Бакира Сафарова, постановлением суда удовлетворено ходатайство о продлении им срока содержания на 72 часа с момента вынесения постановления, то есть по 2 июля", – говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе судов региона пояснили РИА Новости, что всего меру пресечения изберут шести фигурантам, им всем вменяют одну и ту же статью – убийство, совершенное организованной группой по предварительному сговору. В воскресенье Ленинский районный суд столицы Урала уже арестовал до 19 июля двух фигурантов по этому делу, Мазахира и Акифа Сафаровых, которые, по сведениям инстанции и следствия, "входили в состав этнической преступной группы", причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах.В пресс-службе судов региона добавили, что постановления не вступили в законную силу и их можно обжаловать.
https://ria.ru/20250618/zaporozhets-2023569616.html
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екатеринбург, свердловская область, урал, происшествия
Екатеринбург, Свердловская область, Урал, Происшествия
Суд на Урале арестовал третьего фигуранта дела об убийствах прошлых лет

Суд Екатеринбурга арестовал третьего фигуранта дела об убийствах прошлых лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал третьего фигуранта до 19 июля по делу об убийствах прошлых лет, еще троим инстанция продлила срок задержания на 72 часа, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
"Сафарова Аяза отправили под стражу по 19 июля. Также суд изучил представленные следствием материалы в отношении Шахина Лалаева, Алихмана Гянджиева и Бакира Сафарова, постановлением суда удовлетворено ходатайство о продлении им срока содержания на 72 часа с момента вынесения постановления, то есть по 2 июля", – говорится в сообщении.
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Ранее в пресс-службе судов региона пояснили РИА Новости, что всего меру пресечения изберут шести фигурантам, им всем вменяют одну и ту же статью – убийство, совершенное организованной группой по предварительному сговору.
В воскресенье Ленинский районный суд столицы Урала уже арестовал до 19 июля двух фигурантов по этому делу, Мазахира и Акифа Сафаровых, которые, по сведениям инстанции и следствия, "входили в состав этнической преступной группы", причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах.
В пресс-службе судов региона добавили, что постановления не вступили в законную силу и их можно обжаловать.
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