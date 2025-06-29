https://ria.ru/20250629/arest-2026115658.html

Суд в Екатеринбурге арестовал фигуранта дела об убийствах прошлых лет

Суд в Екатеринбурге арестовал фигуранта дела об убийствах прошлых лет - РИА Новости, 29.06.2025

Суд в Екатеринбурге арестовал фигуранта дела об убийствах прошлых лет

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля одного из обвиняемых по делу об убийствах прошлых лет, сообщает в воскресенье объединенная... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T10:43:00+03:00

2025-06-29T10:43:00+03:00

2025-06-29T10:53:00+03:00

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свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля одного из обвиняемых по делу об убийствах прошлых лет, сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов Свердловской области."По версии следствия, Мазахир Сафаров входил в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах… Суд избрал Сафарову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок по 19 июля 2025 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что ему предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по предварительному сговору).Мера пресечения еще пятерым фигурантам дела будет избрана также в воскресенье.

https://ria.ru/20250618/zaporozhets-2023569616.html

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екатеринбург, свердловская область, происшествия, россия