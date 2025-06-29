https://ria.ru/20250629/aes-2026171335.html

Эксперт объяснил важность снятия санкций США с проекта АЭС "Пакш-2"

Эксперт объяснил важность снятия санкций США с проекта АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 29.06.2025

Эксперт объяснил важность снятия санкций США с проекта АЭС "Пакш-2"

Снятие американских санкций с проекта строительства в Венгрии с участием России АЭС "Пакш-2" позволяет ожидать, что проект будет финансово обеспечен, что крайне РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T20:33:00+03:00

2025-06-29T20:33:00+03:00

2025-06-29T21:06:00+03:00

в мире

венгрия

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аэс "пакш"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Снятие американских санкций с проекта строительства в Венгрии с участием России АЭС "Пакш-2" позволяет ожидать, что проект будет финансово обеспечен, что крайне важно для начала сооружения новой атомной станции, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике Александр Уваров. Новая администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, теперь строительство может быть продолжено, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Это, безусловно, очень позитивная и важная новость. Теперь можно ожидать, что проект АЭС "Пакш-2" будет в надлежащей мере финансово обеспечен, что крайне важно с точки зрения перехода к процедуре заливки "первого бетона" в фундамент пятого энергоблока станции, то есть фактическому началу строительства АЭС "Пакш-2", - сказал Уваров РИА Новости. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".

https://ria.ru/20250629/dmitriev-2026170065.html

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