Немецкие социал-демократы поддержали запрет "Альтернативы для Германии"
Bild: социал-демократы поддержали подготовку запрета Альтернативы для Германии
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Депутаты входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на партийном съезде в Берлине в воскресенье единогласно поддержали подготовку процедуры запрета в Федеральном конституционном суде популярной правой "Альтернативы для Германии" (АдГ), пишет немецкая газета Bild.
"Делегаты в Берлине единогласно одобрили предложение, выдвинутое руководством партии. Предложение называется "Защита демократии означает принятие мер: подготовить процесс запрета АдГ - и вернуть людей". В нем партию АдГ обозначают как "явно крайне правая", - отмечает издание.
Уточняется, что в связи с этим социал-демократы предлагают создать рабочую группу на уровне федеральных земель, которая начнет сбор материалов для возможного запрета партии. Если будет достаточно доказательств того, что АдГ неконституционна, то процедура запрета будет запущена.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалась в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет немецкие власти в травле партии и подавлении инакомыслия.
Ведомство по охране конституции 2 мая 2025 года приписало "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, ранее по ряду опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. В итоге, АдГ 5 мая подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции.
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии" в стране, 6 мая заявил, что нельзя запретить все 10 миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.