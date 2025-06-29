https://ria.ru/20250629/adg-2026144167.html

Немецкие социал-демократы поддержали запрет "Альтернативы для Германии"

Немецкие социал-демократы поддержали запрет "Альтернативы для Германии" - РИА Новости, 29.06.2025

Немецкие социал-демократы поддержали запрет "Альтернативы для Германии"

Депутаты входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на партийном съезде в Берлине в воскресенье единогласно поддержали... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T15:12:00+03:00

2025-06-29T15:12:00+03:00

2025-06-29T15:12:00+03:00

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фридрих мерц

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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Депутаты входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на партийном съезде в Берлине в воскресенье единогласно поддержали подготовку процедуры запрета в Федеральном конституционном суде популярной правой "Альтернативы для Германии" (АдГ), пишет немецкая газета Bild. "Делегаты в Берлине единогласно одобрили предложение, выдвинутое руководством партии. Предложение называется "Защита демократии означает принятие мер: подготовить процесс запрета АдГ - и вернуть людей". В нем партию АдГ обозначают как "явно крайне правая", - отмечает издание. Уточняется, что в связи с этим социал-демократы предлагают создать рабочую группу на уровне федеральных земель, которая начнет сбор материалов для возможного запрета партии. Если будет достаточно доказательств того, что АдГ неконституционна, то процедура запрета будет запущена. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалась в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет немецкие власти в травле партии и подавлении инакомыслия. Ведомство по охране конституции 2 мая 2025 года приписало "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, ранее по ряду опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. В итоге, АдГ 5 мая подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии" в стране, 6 мая заявил, что нельзя запретить все 10 миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.

https://ria.ru/20250502/adg-2014664124.html

https://ria.ru/20250611/germaniya-2022302395.html

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в мире, германия, берлин (город), саксония, тино крупалла, алиса вайдель, фридрих мерц, хдс/хсс, институт прав человека