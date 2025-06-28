https://ria.ru/20250628/zhile-2025985108.html

Эксперты рассказали, сколько зарабатывают покупатели жилья в России

Эксперты рассказали, сколько зарабатывают покупатели жилья в России - РИА Новости, 28.06.2025

Эксперты рассказали, сколько зарабатывают покупатели жилья в России

Почти 40% желающих купить или только что купивших новую квартиру в России имеют доход в 150-300 тысяч рублей в месяц на семью, подсчитали для РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T09:14:00+03:00

2025-06-28T09:14:00+03:00

2025-06-28T09:14:00+03:00

жилье

россия

ипотека

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155260/07/1552600703_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac90617589d5a27291797cd5caed5fba.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Почти 40% желающих купить или только что купивших новую квартиру в России имеют доход в 150-300 тысяч рублей в месяц на семью, подсчитали для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований Oro. "По уровню дохода аудитория клиентов рынка первичной недвижимости преимущественно располагает средствами выше среднего: почти 40% зарабатывают от 150 до 300 тысяч рублей в месяц на семью, еще 16% - свыше 300 тысяч", - подсчитали эксперты в июньском исследовании по итогам опроса более 8 тысяч человек. Большинство людей, которые в ближайший год планируют купить или уже купили первичное жилье — семейные (82%), в том числе считался и гражданский брак. Детей имеют почти три из четырех респондентов. Работу имеют 93%, причем треть из них - в гибридном или удаленном формате. У 69% есть хотя бы один автомобиль. "То есть речь идет о потребителе, который ориентирован на комфорт и устойчивость. Две трети клиентов — аудитория в возрасте 35 лет и старше. Все меньше молодой аудитории соглашается на сделку, так как усложняется порог входа в категорию", - отмечают эксперты. "Горячие" клиенты рынка - то есть планирующие сделку в перспективе года - рассматривают покупку квартиры как основной способ сохранить капитал — это максимальный показатель за весь период наблюдения", - добавили в компании.

https://realty.ria.ru/20250625/ipoteka-2025370027.html

https://realty.ria.ru/20250527/bankrotstvo-2019084802.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жилье, россия, ипотека