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Эксперты рассказали, сколько зарабатывают покупатели жилья в России - РИА Новости, 28.06.2025
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09:14 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/zhile-2025985108.html
Эксперты рассказали, сколько зарабатывают покупатели жилья в России
Эксперты рассказали, сколько зарабатывают покупатели жилья в России - РИА Новости, 28.06.2025
Эксперты рассказали, сколько зарабатывают покупатели жилья в России
Почти 40% желающих купить или только что купивших новую квартиру в России имеют доход в 150-300 тысяч рублей в месяц на семью, подсчитали для РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T09:14:00+03:00
2025-06-28T09:14:00+03:00
жилье
россия
ипотека
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Почти 40% желающих купить или только что купивших новую квартиру в России имеют доход в 150-300 тысяч рублей в месяц на семью, подсчитали для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований Oro. "По уровню дохода аудитория клиентов рынка первичной недвижимости преимущественно располагает средствами выше среднего: почти 40% зарабатывают от 150 до 300 тысяч рублей в месяц на семью, еще 16% - свыше 300 тысяч", - подсчитали эксперты в июньском исследовании по итогам опроса более 8 тысяч человек. Большинство людей, которые в ближайший год планируют купить или уже купили первичное жилье — семейные (82%), в том числе считался и гражданский брак. Детей имеют почти три из четырех респондентов. Работу имеют 93%, причем треть из них - в гибридном или удаленном формате. У 69% есть хотя бы один автомобиль. "То есть речь идет о потребителе, который ориентирован на комфорт и устойчивость. Две трети клиентов — аудитория в возрасте 35 лет и старше. Все меньше молодой аудитории соглашается на сделку, так как усложняется порог входа в категорию", - отмечают эксперты. "Горячие" клиенты рынка - то есть планирующие сделку в перспективе года - рассматривают покупку квартиры как основной способ сохранить капитал — это максимальный показатель за весь период наблюдения", - добавили в компании.
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жилье, россия, ипотека
Жилье, Россия, Ипотека
Эксперты рассказали, сколько зарабатывают покупатели жилья в России

Oro: 56% купивших жилье россиян зарабатывают более 150 тыс руб на семью в месяц

© РИА Новости / Илья ПиталевСтроительство жилого комплекса
Строительство жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Строительство жилого комплекса . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Почти 40% желающих купить или только что купивших новую квартиру в России имеют доход в 150-300 тысяч рублей в месяц на семью, подсчитали для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований Oro.
"По уровню дохода аудитория клиентов рынка первичной недвижимости преимущественно располагает средствами выше среднего: почти 40% зарабатывают от 150 до 300 тысяч рублей в месяц на семью, еще 16% - свыше 300 тысяч", - подсчитали эксперты в июньском исследовании по итогам опроса более 8 тысяч человек.
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Большинство людей, которые в ближайший год планируют купить или уже купили первичное жилье — семейные (82%), в том числе считался и гражданский брак. Детей имеют почти три из четырех респондентов. Работу имеют 93%, причем треть из них - в гибридном или удаленном формате. У 69% есть хотя бы один автомобиль.
"То есть речь идет о потребителе, который ориентирован на комфорт и устойчивость. Две трети клиентов — аудитория в возрасте 35 лет и старше. Все меньше молодой аудитории соглашается на сделку, так как усложняется порог входа в категорию", - отмечают эксперты.
"Горячие" клиенты рынка - то есть планирующие сделку в перспективе года - рассматривают покупку квартиры как основной способ сохранить капитал — это максимальный показатель за весь период наблюдения", - добавили в компании.
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