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Жданова призвала Францию прекратить "бряцать оружием"
Жданова призвала Францию прекратить "бряцать оружием" - РИА Новости, 28.06.2025
Жданова призвала Францию прекратить "бряцать оружием"
Французам пора оставить попытки "бряцать оружием" и разжигания в Европе "предвоенных настроений", заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:14:00+03:00
2025-06-28T14:14:00+03:00
2025-06-28T14:14:00+03:00
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ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Французам пора оставить попытки "бряцать оружием" и разжигания в Европе "предвоенных настроений", заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Как отметила дипломат, Франция уже плотно закрепилась в роли главного милитариста Европы, о чём свидетельствуют и заявления президента Эммануэля Макрона, который пообещал в ближайшее время сформулировать предложения по размещению в разных частях ЕС французских самолетов с ядерным вооружением. По словам Ждановой, французский лидер в своих заявлениях отчётливо балансирует на грани ядерного шантажа. "Это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни её союзников. Французам пора бы оставить попытки "бряцать оружием" и разжигания в Европе "предвоенных настроений". Безусловно, мы готовы к любому развитию событий и именно в таком ключе осуществляется наше планирование в области обороны. Безопасность России при любых сценариях будет обеспечена", - отметила Жданова.
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в мире, европа, россия, франция, юлия жданова, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Франция, Юлия Жданова, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Жданова призвала Францию прекратить "бряцать оружием"
Дипломат Жданова: Франция давно закрепилась в роли главного милитариста Европы