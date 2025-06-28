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Запад считает военные поставки Киеву священной коровой, заявила Жданова - РИА Новости, 28.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:10 28.06.2025 (обновлено: 16:40 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/zhdanova-2025979521.html
Запад считает военные поставки Киеву священной коровой, заявила Жданова
Запад считает военные поставки Киеву священной коровой, заявила Жданова - РИА Новости, 28.06.2025
Запад считает военные поставки Киеву священной коровой, заявила Жданова
Запад считает военные поставки Киеву "священной коровой", даже при жертвах среди мирных жителей и нарушении международного права, заявила РИА Новости новая... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T08:10:00+03:00
2025-06-28T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы сша
юлия жданова
сергей лавров
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 28 июн — РИА Новости. Запад считает военные поставки Киеву "священной коровой", даже при жертвах среди мирных жителей и нарушении международного права, заявила РИА Новости новая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Как отметила дипломат, высокий уровень коррупции в руководстве Украины и серьезные нарушения в организации учета переданной странами Запада продукции военного назначения оказывают существенное негативное влияние на рост объемов перетока натовско-еэсовского "железа" с Украины на черные рынки. В качестве основных получателей выступают региональные и международные частные военные компании, террористические организации, транснациональные преступные группировки в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. По данным дипломата, в ходе спецоперации ВС США против формирований ИГ* (запрещена в России) в Сирии были изъяты штурмовые винтовки VZ.58 и автоматы VZ.61 "Скорпион" (Чехия) и боеприпасы к ним. При предварительном изучении маркировки было установлено, что оружие было на безвозмездной основе из наличия чешского Минобороны поставлено ВСУ в марте 2023 года, уточнила Жданова. "Разумеется, мы все это четко фиксируем в рамках военно-политического измерения ОБСЕ. Раньше у нас был очень активный диалог по проблеме предотвращения незаконного оборота оружия, ОБСЕ была пионером в этой области. Но теперь западники и украинцы блокируют общеевропейские совещания по этой теме. Для них военные поставки на Украину — это "священная корова", пусть даже они происходят в нарушение международных экспортно-контрольных правил и механизмов, а само оружие используется против женщин, детей и для нарушения прав человека", — отметила глава делегации России. Дипломат подчеркнула, что это красноречивое проявление пресловутого "миропорядка, основанного на правилах". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024939002.html
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вооруженные силы сша, юлия жданова, сергей лавров, вооруженные силы украины, киев, украина, россия, обсе, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы США, Юлия Жданова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Киев, Украина, Россия, ОБСЕ, В мире
Запад считает военные поставки Киеву священной коровой, заявила Жданова

Дипломат Жданова: Запад считает военные поставки Киеву священной коровой

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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ВЕНА, 28 июн — РИА Новости. Запад считает военные поставки Киеву "священной коровой", даже при жертвах среди мирных жителей и нарушении международного права, заявила РИА Новости новая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Как отметила дипломат, высокий уровень коррупции в руководстве Украины и серьезные нарушения в организации учета переданной странами Запада продукции военного назначения оказывают существенное негативное влияние на рост объемов перетока натовско-еэсовского "железа" с Украины на черные рынки. В качестве основных получателей выступают региональные и международные частные военные компании, террористические организации, транснациональные преступные группировки в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. По данным дипломата, в ходе спецоперации ВС США против формирований ИГ* (запрещена в России) в Сирии были изъяты штурмовые винтовки VZ.58 и автоматы VZ.61 "Скорпион" (Чехия) и боеприпасы к ним. При предварительном изучении маркировки было установлено, что оружие было на безвозмездной основе из наличия чешского Минобороны поставлено ВСУ в марте 2023 года, уточнила Жданова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Он не знал, что любовь может быть жестокой: США просто убили Зеленского
24 июня, 08:00
"Разумеется, мы все это четко фиксируем в рамках военно-политического измерения ОБСЕ. Раньше у нас был очень активный диалог по проблеме предотвращения незаконного оборота оружия, ОБСЕ была пионером в этой области. Но теперь западники и украинцы блокируют общеевропейские совещания по этой теме. Для них военные поставки на Украину — это "священная корова", пусть даже они происходят в нарушение международных экспортно-контрольных правил и механизмов, а само оружие используется против женщин, детей и для нарушения прав человека", — отметила глава делегации России.
Дипломат подчеркнула, что это красноречивое проявление пресловутого "миропорядка, основанного на правилах".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

* Террористическая организация, запрещенная в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы СШАЮлия ЖдановаСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныКиевУкраинаРоссияОБСЕВ мире
 
 
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