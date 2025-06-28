https://ria.ru/20250628/zhdanova-2025979521.html

Запад считает военные поставки Киеву священной коровой, заявила Жданова

Запад считает военные поставки Киеву священной коровой, заявила Жданова - РИА Новости, 28.06.2025

Запад считает военные поставки Киеву священной коровой, заявила Жданова

Запад считает военные поставки Киеву "священной коровой", даже при жертвах среди мирных жителей и нарушении международного права, заявила РИА Новости новая... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T08:10:00+03:00

2025-06-28T08:10:00+03:00

2025-06-28T16:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы сша

юлия жданова

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ВЕНА, 28 июн — РИА Новости. Запад считает военные поставки Киеву "священной коровой", даже при жертвах среди мирных жителей и нарушении международного права, заявила РИА Новости новая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Как отметила дипломат, высокий уровень коррупции в руководстве Украины и серьезные нарушения в организации учета переданной странами Запада продукции военного назначения оказывают существенное негативное влияние на рост объемов перетока натовско-еэсовского "железа" с Украины на черные рынки. В качестве основных получателей выступают региональные и международные частные военные компании, террористические организации, транснациональные преступные группировки в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. По данным дипломата, в ходе спецоперации ВС США против формирований ИГ* (запрещена в России) в Сирии были изъяты штурмовые винтовки VZ.58 и автоматы VZ.61 "Скорпион" (Чехия) и боеприпасы к ним. При предварительном изучении маркировки было установлено, что оружие было на безвозмездной основе из наличия чешского Минобороны поставлено ВСУ в марте 2023 года, уточнила Жданова. "Разумеется, мы все это четко фиксируем в рамках военно-политического измерения ОБСЕ. Раньше у нас был очень активный диалог по проблеме предотвращения незаконного оборота оружия, ОБСЕ была пионером в этой области. Но теперь западники и украинцы блокируют общеевропейские совещания по этой теме. Для них военные поставки на Украину — это "священная корова", пусть даже они происходят в нарушение международных экспортно-контрольных правил и механизмов, а само оружие используется против женщин, детей и для нарушения прав человека", — отметила глава делегации России. Дипломат подчеркнула, что это красноречивое проявление пресловутого "миропорядка, основанного на правилах". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024939002.html

https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html

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